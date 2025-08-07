Gebze Belediyesi\'nden Üniversiteye İlk Adım Atan Gençlere Maddi Destek

Gebze Belediyesi, ilk kez üniversiteye gidecek gençlere 10 bin TL tutarında maddi destek sağlayacak.

Gebze Belediyesi tarafından hayata geçirilen destek kapsamında; ilçede ikamet eden, ilk kez devlet üniversitesine kayıt yaptıran veya özel/vakıf üniversitelerinde en az yüzde 75 burs hakkı kazanan lisans öğrencilerine 10 bin TL tutarında maddi destek sağlanacak. Başkan Büyükgöz'ün önerisiyle meclis gündemine taşınan proje, oy birliğiyle kabul edildi. Geçen yıl binlerce üniversite öğrencisinin yararlandığı bu program, hem öğrenciler hem de aileleri için önemli katkı sağladı. Bu yıl da devam edecek uygulama ile üniversiteye ilk adımını atan gençlerin maddi yükünün azaltılması hedefleniyor.

Eğitim yatırımlarının uzun vadeli kazanımlar sağladığını vurgulayan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Gençlerimizin potansiyeline güveniyoruz. Onların geleceğe sağlam adımlarla ilerlemesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Eğitim konusu bizim için her zaman öncelikli. Çünkü ülkemizin yarınları, bugünün genç ellerinde şekillenecek." ifadelerimi kullandı. - KOCAELİ