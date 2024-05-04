Gebze'de evsiz vatandaş sıcak yuvaya kavuştu - Son Dakika
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Gebze'de evsiz vatandaş sıcak yuvaya kavuştu

Gebze\'de evsiz vatandaş sıcak yuvaya kavuştu

Gebze ilçesinde gidecek yeri bulunmayan bir evsiz vatandaş, Barınma ve Konaklama Merkezi'ne yerleştirilerek sıcak bir yuvaya kavuştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projelerinden biri olan merkez, evsizlere sahip çıkıyor.

04.05.2024 13:12  Güncelleme: 13:16
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Gebze ilçesinde gidecek yeri bulunmayan evsiz vatandaş, barınma ve konaklama merkezine yerleştirilerek sıcak yuvaya kavuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Barınma ve Konaklama Merkezi, sokakta kalan evsizlere sahip çıkıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın, "Kocaeli'de kimse aç ve açıkta kalmayacak" talimatını büyük bir hassasiyetle yerine getiren Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, devriye sırasında rastlanılan veya gelen ihbarlar üzerine yerleri tespit edilen evsiz vatandaşları Barınma ve Konaklama Merkezi'ne götürüyor. Sıcak bir yuvaya hasret kalan vatandaşların ihtiyacını Barınma ve Konaklama Merkezleri ile sağlayan büyükşehir belediyesi, bu bağlamda Gebze'de evsiz bir vatandaşa sahip çıktı. Gebze Bölgesi Zabıta Amirliği ekipleri, gidecek yeri bulunmadığını tespit ettiği vatandaşı ekip aracıyla Gebze Mevlana Mahallesi'nde bulunan Barınma ve Konaklama Merkezi'ne götürdü. Sıcak yuvaya kavuşturulan evsiz vatandaş, kendisine sahip çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

İzmit ve Gebze'de faaliyet gösteren Barınma ve Konaklama Merkezleri yılın 12 ayında kapılarını evsiz vatandaşlara açıyor. Yatak, masa, dolap, battaniye gibi temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu odalarda, banyo için 24 saat sıcak su imkanı sağlanıyor. Evsiz vatandaşlara 3 öğün sıcak yemeğin yanında temizlik ve sağlık hizmetleriyle ihtiyaç halinde psikolojik destek de sağlanıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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