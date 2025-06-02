Gebze\'de Geleneksel Sünnet Şöleni Coşkuyla Gerçekleşti

Gebze Belediyesi'nin bu yıl 450 çocuğu kapsayan geleneksel sünnet şöleni, renkli etkinlikler ve dualarla unutulmaz bir gün yaşattı.

Gebze Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği sünnet şöleni, Tatlıkuyu Kapalı Pazar Alanı'nda büyük coşkuyla gerçekleşti. Bu yıl 450 çocuğun sünnet edildiği etkinlikte, çocuklar ve aileleri mutluluğu ve gurur aynı anda yaşadı.

Sünnet Şöleni mehteran konseri, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Sünnet Şölenine Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, partililer ve sünnet olan çocukların aileleri katıldı. Programın açılışında konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Yarınımızın geleceği olan yavrularımızın hayata olan ilk adımıdır sünnet. Sünneti bizler sadece biyolojik bir olay olarak görmeyiz. Sünnet bizim örfümüz, adetimiz en önemlisi de dini bir görevimiz. Çocuklarımız da geleceğimiz olan yavrularımızda bu anlamda iyi yetiştireceğiz. Ben burada sünnet olan tüm çocuklarımızı gözlerinden öperken, aileleri de bir kez daha bizlere güvenip en önemli ve mutlu anlarını bizlerle paylaştıkları için teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Şölen boyunca çocuklar için özel etkinlikler düzenlenirken, ailelere de yemek ikramında bulunuldu. Sünnet olan çocuklar ve aileleri için hatıra fotoğrafı çektirilecek alanların da oluşturulduğu şölende, çocuklar sihirbazlık ve Karagöz Hacivat gösterileriyle doyasıya eğlendi. Program sünnet olan çocuklar ve protokol üyelerinin çektirdiği hatıra fotoğrafıyla son buldu. - KOCAELİ