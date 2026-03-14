Ara tatilde çocuklar sahne ve atölyelerde buluşacak

Gebze'de ara tatile giren öğrenciler için sahne gösterileri ve eğitici atölyelerden oluşan etkinlik programı hazırlandı. Beş gün sürecek etkinliklerde çocuklar tiyatro ve sahne gösterilerinin yanı sıra iki gün boyunca düzenlenecek atölye çalışmalarında keyifli ve öğretici anlar yaşayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ara tatilde öğrenciler için birçok farklı etkinlik organize ediyor. Büyükşehirin bu etkinlikleri ile 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatiline başlayan öğrenciler, keyif dolu anlar yaşayacak. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinliklerde, çocuklar sahne ve tiyatro gösterilerinin yanı sıra eğitici atölyelere katılacak. Kocaeli Büyükşehir'in ara tatil etkinlikleri iki seans halinde düzenlenecek. Sahne etkinlikleri 14,15, 16, 17 ve 18 Mart tarihlerinde, 12.00-14.00 saatlerinde yapılacak. Atölye çalışmaları ise 17-18 Mart tarihlerinde, 11.00-13.00 saatlerinde gerçekleştirilecek. - KOCAELİ