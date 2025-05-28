Gebze'de Yenilikçi Mesire Alanı Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
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Gebze'de Yenilikçi Mesire Alanı Projesi Devam Ediyor

Gebze\'de Yenilikçi Mesire Alanı Projesi Devam Ediyor
28.05.2025 12:24  Güncelleme: 12:27
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Gebze'de inşa edilen 126 bin metrekarelik Pelitli Damga Tepe Mesire Alanı, bölge halkına sosyal yaşam alanı sunarak doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sağlayacak. Proje, sosyal donatı alanlarıyla zenginleştirilecek.

Gebze'de 126 bin metrekarelik alanda inşa edilen mesire alanı, tamamlandığında bölge halkına doğayla iç içe vakit geçirebilecekleri yepyeni sosyal yaşam alanı sunacak.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatları doğrultusunda park ve bahçeler müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Pelitli Damga Tepe Mesire Alanı projesinde çalışmalar aralıksız sürüyor. Toplam 126 bin metrekarelik geniş alanda inşa edilen mesire alanı, tamamlandığında bölge halkına doğayla iç içe vakit geçirebilecekleri yepyeni sosyal yaşam alanı sunacak. Birçok sosyal donatı alanını içinde bulunduracak olan Damga Tepe Mesire Alanı içerisinde yapay vadi, etkinlik alanları, doğal futbol sahası, piknik alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, hemşehri dernekleri için program alanları, mescit, voleybol ve basketbol sahası ve açık otopark bulunacak. Pelitli Damga Tepe Mesire Alanı, hem doğayla bütünleşmek isteyen vatandaşlara hem de spor ve etkinlik meraklılarına hitap eden zengin bir yaşam alanı olarak bölgeye büyük katkı sağlayacak. Çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden park ve bahçeler müdürlüğü yetkilileri mesire alanının en kısa sürede Gebzelilere hizmet vermesi için yoğun mesai harcadıklarını ifade etti. Gebze Belediyesi, bu kapsamlı projeyle birlikte vatandaşlara daha sağlıklı, sosyal ve yeşil bir çevre sunmayı hedefliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gebze'de Yenilikçi Mesire Alanı Projesi Devam Ediyor - Son Dakika

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