Gebze'de Zabıta Ekipleri Marketlerde Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünleri Tespit Etti - Son Dakika
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Gebze'de Zabıta Ekipleri Marketlerde Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünleri Tespit Etti

Gebze\'de Zabıta Ekipleri Marketlerde Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünleri Tespit Etti

Gebze'de zabıta ekipleri marketlerde yaptıkları denetimde, son kullanma tarihi geçmiş bazı ürünler ile ambalajı kurtlanmış süt ürünü tespit etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gebze Grup Amirliği ekipleri, halk sağlığını tehdit eden gıda ürünlerini imha etti. Okul kantinlerinde de denetimler gerçekleştiriliyor.

14.02.2024 11:56  Güncelleme: 12:03
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Gebze'de zabıta ekiplerinin marketlere yaptığı denetimde, son kullanma tarihi geçmiş bazı ürünler ile ambalajı kurtlanmış süt ürünü tespit edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gebze Grup Amirliği ekipleri, halk sağlığını tehdit eden son kullanma tarihi geçmiş onlarca gıda ürününü tespit ederek imha etti. Bir markete yaptığı denetimde ambalajının etrafı kurtlanmış süt ürünü tespit eden ekipler, ilgili market hakkında tutanak tuttu.

Ekipler marketlerin dışında okul kantinlerine de yönelik sıkı denetimlerde bulunuyor. Okul kantinlerinde yapılan denetimlerde, bakanlığın yasaklamış olduğu gıdalar başta olmak üzere fiyat tarifesi ve hijyen gibi konularda denetimler gerçekleştiriliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gebze'de Zabıta Ekipleri Marketlerde Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünleri Tespit Etti - Son Dakika

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