Gebze'deki balık tutma etkinliğinde babalar ve çocukları Eskihisar'da doyasıya eğlendi - Son Dakika
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Gebze'deki balık tutma etkinliğinde babalar ve çocukları Eskihisar'da doyasıya eğlendi

Gebze\'deki balık tutma etkinliğinde babalar ve çocukları Eskihisar\'da doyasıya eğlendi
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Gebze'de üçüncüsü düzenlenen Baba-Çocuk Balık Tutma etkinliği, Eskihisar Sahili'nde gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinde bir araya gelen aileler, birlikte balık tutmanın keyfini yaşarken, organizasyon renkli görüntülere sahne oldu.

Gebze'de geleneksel hale getirilen "Baba- Çocuk Balık Tutma" etkinliğinin 3'üncüsü, Eskihisar Sahili'nde düzenlendi. Babalar ve çocukları birlikte balık tutmanın keyfini yaşarken, organizasyon renkli görüntülere sahne oldu.

Gebze'de babalar ve çocukları, Eskihisar Sahili'nde düzenlenen balık tutma etkinliğinde bir araya geldi. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen etkinlikte sabahın erken saatlerinde oltalarını alarak sahile gelen aileler, birlikte balık tutmanın heyecanını ve keyfini yaşadı. Eskihisar'ın sahil manzarası eşliğinde gerçekleştirilen organizasyonda babalar ve çocukları, ortak bir aktivite yaparak birlikte vakit geçirme fırsatı buldu. Çocuklar balık tutmanın heyecanını yaşarken, babalar da evlatlarıyla birlikte keyifli bir gün geçirdi. Etkinliğe katılan aileler, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gebze'deki balık tutma etkinliğinde babalar ve çocukları Eskihisar'da doyasıya eğlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gebze'deki balık tutma etkinliğinde babalar ve çocukları Eskihisar'da doyasıya eğlendi - Son Dakika
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