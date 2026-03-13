Gebze'den Çanakkale'ye pedal çevirecek bisikletliler yola çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gebze'den Çanakkale'ye pedal çevirecek bisikletliler yola çıktı

Gebze\'den Çanakkale\'ye pedal çevirecek bisikletliler yola çıktı
13.03.2026 14:32  Güncelleme: 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gebze'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla organize edilen "18 Mart Çanakkale Zaferi Bisiklet Turu" başladı.

Gebze'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla organize edilen "18 Mart Çanakkale Zaferi Bisiklet Turu" başladı.

Gebze Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen etkinlik için ilçede uğurlama töreni gerçekleştirildi. Törene, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hikmet Tatoğlu ile organizasyon ortakları ve sporcular katıldı.

Törende yapılan konuşmaların ardından yola çıkan bisikletli grup, 3 gün sürecek vefa yolculuğu boyunca toplam 450 kilometre pedal çevirecek. Sporcular, 18 Mart'ta Çanakkale'de düzenlenecek anma programlarına katılarak kenti temsil edecek.

"Gençlerimizin yarınları görebilmesinde çok kıymetli"

Törende konuşan Kaymakam Özyiğit, Çanakkale Zaferi'nin tarihi önemine vurgu yaparak, "Çanakkale Harbi, tüm dünyanın Türk milleti tarafından dize getirildiği harptir. Kimliğimizin, kişiliğimizin oluşumunda, gençlerimizin yarınları görebilmesinde çok kıymetlidir" dedi.

Belediye Başkanı Büyükgöz ise etkinliğin gelecek nesillere tarihi şuuru aktarmak açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Her yıl yeni bir aşkla, yeni bir şevkle, azim ve gayretle, heyecanla bu günü, bu anı bekler oldular. Gelecek nesillere bu duyguyu aktarmak, onlara bu duygunun tazeliğini hissettirmek için bütün programları biz de aşkla yapmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, 18 Mart, Gebze, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gebze'den Çanakkale'ye pedal çevirecek bisikletliler yola çıktı - Son Dakika

Adem Kılıçcı iddialara karşı kendi yaptırdığı test sonucunu paylaştı Adem Kılıçcı iddialara karşı kendi yaptırdığı test sonucunu paylaştı
3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest
Mersin’de işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı 3 ölü, 12 yaralı Mersin'de işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı; 3 ölü, 12 yaralı
Aydın’da annesini arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldüren oğlu tutuklandı Aydın'da annesini arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldüren oğlu tutuklandı
Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi
Eski Bakan Bahattin Şeker’e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı Eski Bakan Bahattin Şeker'e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı

15:10
Pezeşkiyan, Modi’nin talebini hiç düşünmeden reddetti
Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti
15:04
Bakana bile rest çektiler: Kimse İran’ın Dünya Kupası’na katılımını engelleyemez
Bakana bile rest çektiler: Kimse İran'ın Dünya Kupası'na katılımını engelleyemez
14:46
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
14:32
Trump: Gelecek hafta İran’ı çok sert vuracağız
Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız
13:53
’’Krallığa ulaşacağız’’ diyen Netanyahu, Mescid-i Aksa’yı mı yıkmak istiyor
''Krallığa ulaşacağız'' diyen Netanyahu, Mescid-i Aksa'yı mı yıkmak istiyor?
13:25
Gazze’de bir ilk Hamas askeri geçit düzenledi
Gazze'de bir ilk! Hamas askeri geçit düzenledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 15:27:31. #7.13#
SON DAKİKA: Gebze'den Çanakkale'ye pedal çevirecek bisikletliler yola çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.