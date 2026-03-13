Gebze\'den Çanakkale\'ye pedal çevirecek bisikletliler yola çıktı

Gebze'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla organize edilen "18 Mart Çanakkale Zaferi Bisiklet Turu" başladı.

Gebze Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen etkinlik için ilçede uğurlama töreni gerçekleştirildi. Törene, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hikmet Tatoğlu ile organizasyon ortakları ve sporcular katıldı.

Törende yapılan konuşmaların ardından yola çıkan bisikletli grup, 3 gün sürecek vefa yolculuğu boyunca toplam 450 kilometre pedal çevirecek. Sporcular, 18 Mart'ta Çanakkale'de düzenlenecek anma programlarına katılarak kenti temsil edecek.

"Gençlerimizin yarınları görebilmesinde çok kıymetli"

Törende konuşan Kaymakam Özyiğit, Çanakkale Zaferi'nin tarihi önemine vurgu yaparak, "Çanakkale Harbi, tüm dünyanın Türk milleti tarafından dize getirildiği harptir. Kimliğimizin, kişiliğimizin oluşumunda, gençlerimizin yarınları görebilmesinde çok kıymetlidir" dedi.

Belediye Başkanı Büyükgöz ise etkinliğin gelecek nesillere tarihi şuuru aktarmak açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Her yıl yeni bir aşkla, yeni bir şevkle, azim ve gayretle, heyecanla bu günü, bu anı bekler oldular. Gelecek nesillere bu duyguyu aktarmak, onlara bu duygunun tazeliğini hissettirmek için bütün programları biz de aşkla yapmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ