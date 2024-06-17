Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi İnşaatında İlerleme Kaydedildi

Yerel

Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle özel bireylerin hayata katılımını sağlayacak olan Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi'nin inşaatında yüzde 62 ilerleme kaydedildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından özel bireylerin sosyalleşmesi ve hayatta daha aktif rol alabilmesi için projelendiren Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi, Gebze Millet Bahçesi'nde hızla yükseliyor. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı nezdinde devam eden projede yüzde 62 ilerleme kaydedildi. Yapının en kısa zamanda hizmete alınması için çalışmalar yoğun tempoda devam ediyor. 6 bin 751 metrekare alanda bodrum ve zemin kat üzerine 2 kat olarak inşa edilen yapı, engelli bireylerin sosyal aktivitelere katılımını sağlayacak. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın koordinesinde hummalı çalışmanın yürütüldüğü yapıda ilerleme oranı yüzde 62 seviyesine geldi. Tüm blokların betonarme ve kaba sıva imalatının tamamlayan ekipler, bir yandan mekanik yerden ısıtma imalatı yaparken diğer yandan ise birinci katın elektrik kablolarını döşüyor. B bloğun doğramalarının monte edildiği projede yan ve arka cephenin perde beton, bodrum kat duvar ve tavan sıvası imalatları tamamlandı. Projede asma tavan imalatına başlanıldı.

Yeteneklerini keşfedecekler

Özel bireylerin sosyal, kültürel ve sanatsal hizmetlerinden faydalanabilecekleri Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi'nde her şey en ince detayına kadar düşünüldü. Merkezde engelli bireylerin kendilerini geliştirebilecekleri, ilgi duydukları ve yetenekli oldukları alanlarda eğitim almalarını sağlayabilecek atölyeler yer alacak. Buna göre 5 otizm grup eğitim odası, 7 otizm bireysel eğitim odası, duygu bütünleme odası, psikiyatri, oyun odası, uygulama evi, bilişim ve resim atölyesi, el sanatları atölyesi, okuma- oyun atölyesi, dans atölyesi, müzik-mutfak atölyesi, erkek-kadın hidroterapi havuzu (2 havuz güvertesi), 2 gündüz bakım odası, 3 erken çocuk bireysel odası, oyun odası, duyu bütünleme odası, erken çocuk grup odası ile 2 uyku odası özel bireylere hizmet verecek.

Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi'nde ayrıca spor salonu, bay-bayan engelli soyunma duş, mescit, aile danışmanlığı, psikiyatrı, toplantı odası, arşiv, 4 bireysel derslik, yemekhane, mutfak atölyesi, idari personel, aile eğitim birimi, idari sorumlu, elektrik odası, öğretmenler odası, akıl ve zeka oyunları atölyesi, 5 derslik, çok amaçlı salon, kütüphane ve bireysel derslikler yer alacak. - KOCAELİ