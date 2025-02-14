Gebze, Özbekistanlı Belediyecilerle Kardeş Şehir Protokolü İmzalamaya Hazırlanıyor - Son Dakika
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Gebze, Özbekistanlı Belediyecilerle Kardeş Şehir Protokolü İmzalamaya Hazırlanıyor

Gebze, Özbekistanlı Belediyecilerle Kardeş Şehir Protokolü İmzalamaya Hazırlanıyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne üye Özbekistanlı belediye başkanlarını ağırladı ve Fergana Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzalanacağı müjdesini verdi. Başkan Büyükgöz, ziyarette belediyecilik deneyimlerini paylaşarak modern şehircilik uygulamalarını tanıttı.

14.02.2025 10:21  Güncelleme: 10:22
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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne üye Özbekistanlı belediye başkanlarından oluşan heyeti ağırladı. Özbek mevkidaşlarıyla belediyecilik çalışmalarına ilişkin deneyimlerini paylaşan Başkan Büyükgöz, Özbekistan'ın Fergana Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzalanacağını duyurdu.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne üye Özbekistanlı belediye başkanları, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Gebze'ye geldi. Heyette; Özbekistan Ali Meclisi Yasama Odası Başkanı ve Heyet Başkanı Bobur Bekmurodov, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Temsilcisi Ravshan Sırozhıtdinov, Özbekistan Ali Meclisi Milletvekili Zafer Khudaıberdıev, Navoi Belediye Başkanı Dilmurod Ergaşev, Şehrisebz Belediye Başkanı Şerzod Boriev, Semerkant Belediye Başkanı Fazlıddin Umarov, Fergana Belediye Başkanı Vosilhon Nazarov, Yangi Namangan Belediye Başkanı Jobir Abdullaev, Vekil Jumşid Urunov ve Yuksalish Kurumu Başkan Yardımcısı Askar Mamatkhanov yer aldı.

İlk olarak Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nin (GOSB) yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden Özbek heyete, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz eşlik etti. Heyet, daha sonra belediye binasında ağırlandı. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Ticaret Odası (GTO) Başkanı Abdurrahman Aslantaş ve Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar da ziyarete katıldı. Özbek mevkidaşlarına Gebze hakkında bilgi veren ve belediye hizmetleri ile projelerini paylaşan Başkan Büyükgöz, "Belediyemizde ağırladığımız Özbekistan heyetine Türkiye'deki belediyelerde kullanılan ilk lityum iyon akülü modüler veri merkezi ile dijital dünyada gerçekleştirdiğimiz belediyecilik hizmetlerimizi anlattık" dedi.

Özbek heyeti Güzide Gençlik Merkezi'nde

Belediye ziyaretinin ardından beraberindeki Özbek heyet ile Güzide Gençlik Merkezi'ne geçen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, konuklarına merkezdeki eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Başkan Büyükgöz, "Gençlerimizin ihtiyaç ve ilgi duyduğu birçok kıymetli içerikle donattığımız, Gebze'nin en güzide merkezini Özbekistan'dan gelen heyetimizle birlikte gezdik. Değerli heyetimize merkezimizin işleyişi, içerikleri ve etkinlikleri ile ilgili bilgi verdik" ifadelerini kullandı.

Fergane ile kardeş şehir protokolü

Gençlik merkezinin ardından Özbek heyete modern şehircilik uygulamalarına ilişkin sunum gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Gebze'mizde gerçekleştirdiğimiz şehircilik faaliyetlerini anlatan kapsamlı bir sunum yaptık. Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyesi Fergana Belediye Başkanı Sayın Vosilhon Nazarov ile önümüzdeki günlerde kardeş şehir protokolü imzalayacağız. Özbekistan'ın sanayi kenti olan Fergana şehri ile teknik, sosyal ve kültürel alanda güçlü bir işbirliği geliştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Zinnur Büyükgöz, Özbekistan, Politika, Yerel, Yaşam, Gebze, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gebze, Özbekistanlı Belediyecilerle Kardeş Şehir Protokolü İmzalamaya Hazırlanıyor - Son Dakika

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