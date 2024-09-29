Gecek Mahalle Konağı Açıldı

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Günyüzü İlçesi'nde çeşitli ziyaretler yapıp programlara katılan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanarak hizmete açılan Gecek Mahalle Konağı'nın kurdelesini kesti.

Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, dün bazı ziyaretler ve programlar gerçekleştirmek üzere Günyüzü İlçesi'ne gitti. Aksoy çifti, ilk olarak Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve eşi Şükriye Destici'yi Gecek Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti. Ardından Destici çiftinin eşliğiyle mahalledeki üzüm hasadına katılan Aksoy çifti, bağbozumunun hayırlı ve bereketli olmasını diledi. Daha sonra Vali Aksoy ve eşi toplanan üzümlerle gün boyu kaynatılarak yapılan pekmezin tadına bakarken, mahalle sakinleriyle bir araya gelip vatandaşlarla çay içerek hasbihal etti. Gecek Su Fabrikasını gezerek üretim süreci ve çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra Gecek Mahalle Konağı'nın açılışını da gerçekleştiren Vali Aksoy, Genel Başkan Mustafa Destici'nin eşliğinde Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt'u ziyaret ederek mahalle muhtarlarıyla buluştu. Vali Aksoy, burada muhtarların talep ve sorunlarını dinledi.

"Eskişehir'in en genç ilçelerinden birisinde bu açılışta olmaktan dolayı memnuniyet duyuyorum"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Kaymakam Muhammed Raşit Kurt eşliğinde Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanarak hizmete açılan Gecek Mahalle Konağı'nın açılışını gerçekleştiren Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, programda yapmış olduğu konuşmasında, "Eskişehir'in en genç ilçelerinden biri olan Günyüzü'müzde Gecek Mahalle Konağı'nın açılışında olmaktan dolayı memnuniyet duyuyorum. Burası Selçuklu'dan bu yana önemli bir yerleşim merkezi haline gelmiş, medresesiyle, yetiştirdiği insanlarla devletin ve milletin kaynaşmasına katkı sağlamış bir mahallemiz. Bugün de bu mahallemizi daha iyi bir noktaya taşıyacak güzel bir eseri buraya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tarihi cami, tarihi bir köy, tarihi bir mahalle ve bu mahalleye yakışan bir konak oldu. Ben öncelikle önceki Valimiz, Bursa Valisi Erol Ayyıldız Bey'e böylesine bir konağın buraya yapımı konusunda göstermiş olduğu kararlı tutum ve davranıştan dolayı teşekkür ediyorum. Bu konağın yapıldığı yer vatandaşımıza ait. Kendisine de teşekkür ediyorum" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de emeği geçenlere teşekkür ederek konağın hayırlı olmasını diledi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Aksoy ve Genel Başkan Destici, mahalle konağını gezerek vatandaşlarla sohbet etti. - ESKİŞEHİR