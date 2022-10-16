Geçici Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi'nde 5 yılda, 8 bin hayvan tedavi edildi - Son Dakika
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Geçici Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi'nde 5 yılda, 8 bin hayvan tedavi edildi

16.10.2022 10:39

Geçici Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi'nde 5 yılda, 8 bin hayvan tedavi edildi Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi'nde 5 yılda 8 bin hayvan tedavi edildi.

Geçici Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi'nde 5 yılda, 8 bin hayvan tedavi edildi

ELAZIĞ - Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi'nde 5 yılda 8 bin hayvan tedavi edildi. Şuanda 150 köpek ve 20 kedinin bulunduğu merkez, aynı zamanda toplamda 2 bin 130 hayvanı da sahiplendirdi.

Elazığ'da yaklaşık 30 dönüm üzerine yapılan Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi, 2017 yılında hizmete girmesinin ardından geçen 5 yıllık süre içerisinde 8 bin 38 hayvanın tedavisini gerçekleştirdi. Müşahede, poliklinik, ameliyathane, röntgen, ultrasonografi ve yoğun bakım ünitesiyle birlikte Türkiye'nin en büyük, modern ve donanımlı tesislerinden olan hayvan hastanesi, sokak hayvanlarının daha modern bir şekilde tedavi olmalarını sağlıyor. Uzman hekimler tarafından 7 gün 24 saat bakımları yapılan hayvanlar, alttan ısıtmalı odalarda daha sıcak bir şekilde yaşamlarını sürdürüyor. 500 köpek ve 80 kedi kapasiteli merkezde 18 personel görev alıyor. Şuanda 150 köpek ve 20 kedinin bulunduğu merkez aynı zamanda hayvanlara sıcak yuva bulmayı sürdürüyor. Bu çerçevede son 5 yılda bin 485 ve 645 kedi sahiplendirilerek sıcak yuvarına gönderildi. 145 adet yasaklı ırk köpeğe de ev sahipliği yapan merkezde yine toplamda 4 bin 438 köpek kısırlaştırıldı. Haftanın 3 günü belirli saatlerde vatandaşlara açık olan merkez, yaklaşan kış ayı öncesi son hazırlıklarını tamamlıyor.

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Fetih Arslantaş, "Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi 5 yıldızlı otel gibi hizmet vermektedir. Merkezde 18 personelimiz hizmet vermektedir. Toplam kapasite sayımız 500'dür. Bunun 300'ü kapalı 200'ü açık alandır. Bakım evinde 145 tane yasaklı ırk bulunmaktadır. Toplam tedavi ettiğimiz hayvan sayısı ise son 5 yılda 8 bin 38'dir. Bunların 2 bin 679'u kedi 5 bin 359'u köpektir. Aynı zamanda 4 bin 438 köpeğimizi kısırlaştırdık. Aynı sayı kadar da kuduz aşısı yaptık. Bugüne kadar 645 kedi ve bin 485 köpeği sahiplendirdik. Kent genelinde 90 farklı farkta mama ve su kabı yerleştirdik. Ayrıca kedi ve köpek kulübeleri parkalarımıza bıraktık. Merkezimize ziyaretlerimiz Salı, Çarşamba ve Perşembe günleridir. 12.00 ile 15.00 arası tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açıktır. Vatandaşlarımızı ziyarete bekliyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Geçici Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi'nde 5 yılda, 8 bin hayvan tedavi edildi - Son Dakika

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