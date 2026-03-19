Geçkinli Köyü\'nde Şeker Toplama Geleneği

Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Geçkinli köyünde yüzlerce yıldır süren arife günü çocukların şeker toplama geleneği, bu yıl da devam etti.

Minikler, ellerine aldıkları küçük torbalarla köyü dolaşarak büyüklerin bayramını kutladı ve şekerleri topladı. Çocuklar, torbalarını doldurmak için adeta birbirleriyle yarıştı. Kapı kapı dolaşan çocuklar, topladıkları şekerleri daha sonra aileleriyle birlikte yedi.

Geleneğe katılan 7'den 70'e tüm köy halkı, asırlık bu geleneği yaşatarak bayram sevincine ortak oldu. Çocukluğunda şeker toplayan köy sakinleri ise şimdi geleneği sürdürmek ve çocukların mutluluğunu paylaşmak için şeker dağıttı.

Asırlardır devam eden bu gelenek, Geçkinli köyünü bayramlarda adeta şeker tadında bir coşkuya büründürüyor. - EDİRNE