Geçmişten Günümüze Çocuklar Sergisi açıldı - Son Dakika
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Geçmişten Günümüze Çocuklar Sergisi açıldı

23.04.2022 17:31
Geçmişten Günümüze Çocuklar Sergisi açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) eğitmenleri tarafından, 102 adet bez bebek ile 1970'li, 1980'li, 1990'lı yıllarda sokakta oynanan çocuk oyunlarının yer aldığı serginin açılışını yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) eğitmenleri tarafından, 102 adet bez bebek ile 1970'li, 1980'li, 1990'lı yıllarda sokakta oynanan çocuk oyunlarının yer aldığı serginin açılışını yaptı.

Tarihi Kayseri Kalesi önünde halk oyunları gösterileriyle başlayan programa, Başkan Büyükkılıç ve eşi Necmiye Büyükkılıç'ın yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, ilçe milli eğitim müdürleri ile çocuklar ve aileleri katıldı. Kaleiçi'nde gerçekleşen ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çocuklarla birlikte sahnede konuşan Başkan Büyükkılıç, "KAYMEK'in yaptığı bu önemli ve anlamlı çalışmayla 23 Nisan'ı doldu dolu kutladıklarını belirterek, "Ailelerimiz, çocuklarımız cıvıl cıvıl programımızı şenlendiriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutluyoruz" dedi. Bu bayram ile birlikte tüm dünya çocuklarına mesaj gönderdiklerini ifade eden Büyükkılıç, şunları söyledi;

"Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün armağan ettiği bu bayram, dünyada başka çocuklara armağan ettiği tek bayramdır. Sizin şahsınızda tüm dünya çocuklarına mesaj gönderiyoruz. Biz sizleri seviyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle sizlere hizmet etmeyi ibadet biliyoruz. Cenab-ı Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Ay yıldızlı Türk bayrağımızı göklerden indirmesin, ezanlarımızı da susturmasın."

Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç ve katılımcıların açılışını gerçekleştirdiği '70'ler 80'ler 90'lar Sokakta Oynuyor Çocuklar' sergisi ile geçmişten günümüze çocukluk yılları ve çocuklar anıldı. Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) eğitmenleri tarafından, 102 adet bez bebek ile 1970'li, 1980'li, 1990'lı yıllarda sokakta oynanan çocuk oyunlarının sanatsal solarak yansıtacağı, dolgu oyuncak bebek yapımı, keçe iğneleme, hazır giyim, ahşap boyama, dekoratif zemin çalışması, strafor şekillendirme, geri dönüşüm gibi tekniklerin kullanıldığı yüzde 50 atık malzemelerden hazırlanan ve toplamda 26 adet oyun sergilendi. Çocukların internetsiz ve sanal oyunsuz bir dünyada birlik beraberlik ruhuyla nasıl verimli vakit geçirdiklerini konu alan sergide, pens, sek sek, gemi, ip atlama, misket, tüf tüf, hal hal, makara araba, telefon, araba otobüs, tornet, sapan, çanak çömlek, çatapat, yakar top, füze, yağ satarım, lastik teker, topaç, çember, uçurtma, beştaş, met, körebe, uzuneşek, birdirbir gibi oyunlar sayesinde geleneksel çocuk oyunlarının hafızalarda canlandırılarak yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına imkan sağlandı.

Kayserililer, geçmişe götüren bu anlamlı sergiyi ilgiyle izlerken, sergilenen ürünlerin dışında KAYMEK Gençlik Merkezi halk oyunları ekibinin de gösterisinin olduğu 23 Nisan'da, çocuklara Türk Bayrağı temalı uçan balon ve şeker de dağıtıldı. - KAYSERİ

Geçmişten Günümüze Çocuklar Sergisi açıldı
Geçmişten Günümüze Çocuklar Sergisi açıldı
Geçmişten Günümüze Çocuklar Sergisi açıldı
Geçmişten Günümüze Çocuklar Sergisi açıldı

YORUMLAR
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23 Nisan'da yüzlerce çocuk eski oyunlarla eğlendi 23 Nisan'da yüzlerce çocuk eski oyunlarla eğlendi Kayseri'de '70, 80 ve 90'lar Sokakta Oynuyor Çocuklar' sergisi açıldı Kayseri'de '70, 80 ve 90'lar Sokakta Oynuyor Çocuklar' sergisi açıldı

Mesleki Eğitim, oyunlar, Kayseri, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Geçmişten Günümüze Çocuklar Sergisi açıldı - Son Dakika


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