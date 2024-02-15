Gedik Piliç'in kurucusu Halil Gedik son yolculuğuna uğurlandı
UŞAK - Türkiye kanatlı sektörünün önemli markalarından Gedik Piliç'in Kurucusu ve Onursal Başkanı Halil Gedik, son yolculuğuna dualarla uğurlandı.
Kanatlı sektörün öncü markalarından birisi olan Gedik Piliç'in Kurucusu ve Onursal Başkanı Halil Gedik, 92 yaşındayken dün hayatını kaybetmişti. Halil Gedik için bugün Uşak'ın Eşme ilçesinde öğle namazından ardından Eşme Kapalı Pazaryerinde cenaze töreni düzenlendi.
Uşak'ın önemli iş adamlarından olan Halil Gedik'in cenaze törenine Uşak Vali Yardımcısı Önder Can, Eşme Belediye Başkanı Hacı Mustafa Çetin, Eşme İlçe Emniyet Müdürü Sezgin Akdağ, CHP Uşak Belediye Başkan Adayı Özkan Yalım, Gedik Piliç ailesinin yakınları, Gedik Piliç'in Türkiye genelinde faaliyet gösteren iş ortakları, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Halil Gedik'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Eşme Asri Mezarlığındaki aile kabristanlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Halil Gedik'in oğlu Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik ve kızı Nuriye Ekinci ile aile fertleri törenin ardından taziyeleri kabul etti.
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