Gedik Piliç'in kurucusu Halil Gedik son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Yerel

Gedik Piliç'in kurucusu Halil Gedik son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye kanatlı sektörünün önemli markalarından Gedik Piliç'in Kurucusu ve Onursal Başkanı Halil Gedik, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Uşak'ın Eşme ilçesinde düzenlenen cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı.

15.02.2024 20:49  Güncelleme: 20:55
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Gedik Piliç'in kurucusu Halil Gedik son yolculuğuna uğurlandı

UŞAK - Türkiye kanatlı sektörünün önemli markalarından Gedik Piliç'in Kurucusu ve Onursal Başkanı Halil Gedik, son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Kanatlı sektörün öncü markalarından birisi olan Gedik Piliç'in Kurucusu ve Onursal Başkanı Halil Gedik, 92 yaşındayken dün hayatını kaybetmişti. Halil Gedik için bugün Uşak'ın Eşme ilçesinde öğle namazından ardından Eşme Kapalı Pazaryerinde cenaze töreni düzenlendi.

Uşak'ın önemli iş adamlarından olan Halil Gedik'in cenaze törenine Uşak Vali Yardımcısı Önder Can, Eşme Belediye Başkanı Hacı Mustafa Çetin, Eşme İlçe Emniyet Müdürü Sezgin Akdağ, CHP Uşak Belediye Başkan Adayı Özkan Yalım, Gedik Piliç ailesinin yakınları, Gedik Piliç'in Türkiye genelinde faaliyet gösteren iş ortakları, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Halil Gedik'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Eşme Asri Mezarlığındaki aile kabristanlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Halil Gedik'in oğlu Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik ve kızı Nuriye Ekinci ile aile fertleri törenin ardından taziyeleri kabul etti.

Gedik Piliç\'in kurucusu Halil Gedik son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gedik Piliç'in kurucusu Halil Gedik son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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