Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak Gençlerle Buluştu

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Kütahya'nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti Gediz Gençlik Kollarının organize ettiği organizasyonda gençler bir araya geldi.

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde AK Parti'den yeniden belediye başkan adayı gösterilen Muharrem Akçadurak ve AK Parti İlçe Başkanı Osman Yılmaz gençlik kollarının organize ettiği gençlik buluşmasında Park Orman Cafe'de bir araya geldi.

Başkan Akçadurak, buluşmada projelerini gençlerle paylaşırken onların sorularını da cevapladı.

Organizasyonda konuşan Akçadurak, insan odaklı bir parti olduklarını dile getirerek, "AK Parti döneminde Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimiz için Gençlik Merkezi, yarı olimpik yüzme havuzu, kütüphane gibi çok fazla yatırım gerçekleştirdik. Birçok hizmeti hayata geçirdik. Ekonomik ve sosyal anlamda gençlerimize yönelik projelerimizi yeni dönemimizde hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Akçadaurak, "Gençlerimizin fikirleri, enerjileri geleceğe olan ümitlerimizi güçlü tutuyor. Genç kardeşlerimize katılımlarından ve paylaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha güzel, yaşanabilir bir Gediz için hazır olalım. Bu buluşmayı organize eden partimizin gençlik kollarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA