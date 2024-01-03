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Gediz'de 'ailece camideyiz, milletçe duadayız' sabah namazı buluşması - Son Dakika
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Gediz'de 'ailece camideyiz, milletçe duadayız' sabah namazı buluşması

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Müftülük tarafından düzenlenen Şehitlerimize Vefa Ailece Camideyiz, Milletçe Duadayız programında Ulu Camii'nde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi. Programa İlçe Müftüsü, daire personeli, din görevlileri, KYK öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. Namazın ardından Müftü, şehitler ve mazlumlar için dua etti.

Gediz\'de \'ailece camideyiz, milletçe duadayız\' sabah namazı buluşması
03.01.2024 - 11:40,
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Müftülük tarafından "Şehitlerimize Vefa Ailece Camideyiz, Milletçe Duadayız" temasıyla Ulu Camii'nde Sabah Namazı buluşması düzenlendi.

Düzenlenen programa İlçe Müftsü Sebahattin Turan, daire personeli, din görevlileri, Gediz KYK Kız Yurdu öğrencileri, aileler ve vatandaşlar katıldı.

Ulu Camii Müezzin Kayyımı Nurullah Yüksel'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Ulu Camii Müezzin Kayyımı İsmail Karakaş zikir ve tesbihat yaptı.

Namaz programında İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, Ömür Muhasebesi konulu sohbet etti. Programın devamında Müftü Turan, şehitler için, Filistinli mazlumlar için ve de ülkemizin selameti için dua etti.

Gediz KYK Kız Yurdunda görevli Manevi Danışman Sabriye Gençkal Fidan rehberliğinde KYK öğrencilerinin de katıldığı, yeni yılın ilk günündeki sabah namazı buluşmasının ardından öğrencilere Müftü Ömer Faruk Bilgili Gençlik Merkezinde kahvaltı ikramında bulunuldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Müftülük, Kütahya, Gediz, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gediz'de 'ailece camideyiz, milletçe duadayız' sabah namazı buluşması - Son Dakika


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