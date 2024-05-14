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Gediz'de El Sanatları Kursu 9 yıldır devam ediyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Gediz ilçesinde El Sanatları Kursu, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde en uzun süre devam eden kursların arasına girdi.

Gediz Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde aktif olarak devam eden kursların arasında son 9 yıl daimi olarak devam eden el sanatları kursu, hafta içi her gün 10.00-14.40 saatleri arasında usta öğretici Habibe Çalışkan eğitmenliği ile Gedizlilerin ilgisini görsel ve işlevsel sanata çekiyor.

9 yıldır El sanatları usta öğreticiliği yapan 49 yaşında ki moda tasarım mezunu ve bir çocuk annesi olan Habibe Çalışkan, " Üniversite hayatıma Denizli'de başladım. Moda tasarım üzerine 6 yıllık çalışma tecrübem oldu. İlk 2011'de Gediz Halk Eğitim Merkezine Altınkent köyünde başladım. Biraz ara verdikten sonra Gediz Halk Eğitiminde el sanatları bölümünü açtık. Açtıktan sonra ahşap, cam, seramik boyamaya başladık. Sonra bunların yanına ekstralarla; örgü, amigurumi, bebek dikimi, seramik yapı gibi hepsinin eğitimini vermeye başladık" dedi.

Ekonomik krizlerden öğrencilerin de etkilendiğini ifade eden Çalışkan, "İlk zamanlar ahşap boyamaya öğrencilerin talepleri çok fazlaydı. Ama ekonomik krizlerden, sıkıntılardan dolayı tabi biraz daha öğrencilerimiz azalmaya başladı. Biz bu şekilde bırakmadık. Onun yanında başka ek birçok ders vermeye başladık. Amigurumi bebek örgüsü, oyuncak örgüsü, bebek dikimi, eski kotları değerlendirerek çantalar diktik. Eski eşyaları yenileme ile eski tavalardan, eski olan aklınıza ne gelirse, tel dolap gibi her şeyin içinde olduğu eşyaları yenilemeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Kurslarına sadece kadınların değil erkeklerin de ilgi gösterdiğini söyleyen Çalışkan, "Sadece bizim kurslarımıza gelen kadınlar değil erkekler de evdeki dolaplarını yenilemeye, evdeki eşyalarını yenilemeye başladılar. O da güzel oldu bizim için. Onların da bir merakı oldu. Mesela erkeklerden kabak, kabak buyama yapanlar oldu. Eski dolaplarını, çocuklarının mobilyalarını yenileyen çok arkadaşlarımız oldu" şeklinde konuştu.

Çalışkan son olarak, "Gediz Halk Eğitimi Merkezi olarak bütün halkımızı, üretmek isteyen, geri dönüştürmek isteyen, güzel vakit geçirmek isteyen, yeni arkadaşlar tanımak isteyen herkesi, tüm halkımızı kurslarımıza davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hafta içi her gün 15 kursiyer ile devam eden el sanatları kursunun çalışmaları 4 Haziran'da Gediz Halk Eğitimi Merkezinde sergilenecek. El sanatları kursu önümüzdeki eğitim öğretim dönemiyle birlikte, eylül ayında kaldığı yerden devam edecek.