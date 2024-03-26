Gediz'de hafız kızlar ve üniversiteli öğrenciler iftarda buluştu - Son Dakika
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Gediz'de hafız kızlar ve üniversiteli öğrenciler iftarda buluştu

Gediz\'de hafız kızlar ve üniversiteli öğrenciler iftarda buluştu

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Havva Ana Hafızlık Kur'an Kursunda eğitim gören hafız kızlar, üniversiteli kız öğrencileri ile düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Programda kız öğrencilere Manevi Danışman Sabriye Gençkal Fidan sohbet ederken, iftar sonrası topluca teravih namazı kılındı. Gediz Müftüsü Sebahattin Turan, gençliğin önemine vurgu yaparak, öğrencilere destek olmanın ve değerlerini korumanın önemini belirtti.

26.03.2024 10:27  Güncelleme: 10:32
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde Havva Ana Hafızlık Kur'an Kursunda eğitim gören hafız kızlar, üniversiteli kız öğrencileri ile iftarda bir araya geldi.

Gediz Müftülüğü tarafından düzenlenen programa çok sayıda üniversiteli kız öğrenci ile hafız kızlar katıldı. Samimi bir ortamda düzenlenen programda kız öğrencilere Manevi Danışman Sabriye Gençkal Fidan sohbet ederken, iftar sonrası topluca teravih namazı kılındı.

İftar programında bir konuşma yapan Gediz Müftüsü Sebahattin Turan, "Gençliğimiz bizim geleceğimiz. Okuma, araştırma dinimizin ve değerlerimizin özünü oluşturmaktadır. Nitekim İslam akıllara seslenmiş, aklı olanları sorumlu tutmuş, bilenlerin değerli olduklarını belirterek onların değerlerini ortaya koymaları gerektiğini bildirmiştir. Müftülük olarak imkanlarımız ölçüsünde öğrencilerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. Siz ailenizin ilçemize ve bizlere emanetsiniz. Bu nedenle emaneti korumak bizim görevimiz" dedi.

İftar programına Müftü Sebahattin Turan'ın yanı sıra Şube Müdürü Osman Avcı, programı düzenleyen Vaize Hülya Budak ve KYK Manevi Danışmanı ve Kuran Kursu Öğreticisi Sabriye Gençkal Fidan katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gediz'de hafız kızlar ve üniversiteli öğrenciler iftarda buluştu - Son Dakika

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