Gediz\'de Kur\'an-ı Kerim Ziyafeti Düzenlendi

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, 2024 Yılı Mevlid-i Nebi ve Camiler ile Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Ulu Camii'nde "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" gerçekleştirildi.

Programa Gediz İlçe Kaymakamı Hakan Alkan, Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, daire amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte Kütahya Ulu Camii İmam Hatibi Hafız Mehmet Ali Sarı, Erzurum Solakzade Camii İmam Hatibi ve Kur'an'ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında dünya 2.'si olan Hafız Ali Turhan, İstanbul Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Camii İmam Hatibi ve yarışmada dünya 1.'si, ezanı güzel okuma yarışmasında ise dünya 2.'si olan Hafız Alpcan Çelik, Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle gönülleri coşturdu.

Program, İl Müftüsü Dr. İrfan Açık'ın yaptığı dua ile sona erdi. Etkinlik, katılımcılara manevi bir atmosfer sunarak, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi. - KÜTAHYA