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Gediz'de ödüllü keçi peyniri yarışması

KÜTAHYA - Kütahya'nın Gediz ilçesinde 'En laezzetli keçi peyniri' yarışması düzenlendi.

Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, fuar etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yarışmada üreticiler evlerinde yaptıkları keçi peynirlerini Belediye Başkanı Necdet Akel, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Zekeriya Yılmaz, Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Aslan ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk jüriliğini yaptığı komisyona sundu. Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda Sedef Karakoyun birinci, Halil Karakoyun ikinci, Mehmet Yücel ise üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye girenlere hediyeleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Program yapılan konuşmaların ardından sona erdi.