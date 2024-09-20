Gediz'de Öğrencilere Manevi Destek

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde Kredi Yurtlar Kurumu Gediz yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine manevi danışmanlık hizmeti sunuluyor.

Bu kapsamda, Gediz KYK kız yurdunda görevli manevi danışman Sabriye Gençkal Fidan, üniversite öğrencileri ile bir araya gelerek manevi danışmanlık hizmetlerini tanıtıyor. Öğrencilerle samimi bir ortamda sohbet eden Fidan, onların manevi ihtiyaçlarına yönelik destek sunmayı amaçlıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, "Öğrencilerimizin manevi gelişimini desteklemek, onlara rehberlik etmek bizim için çok önemli. Bu hizmet, gençlerimizin ruhsal ve manevi açıdan daha sağlıklı bireyler olmalarına katkı sağlayacaktır" dedi. - KÜTAHYA