Gediz Kaymakamı ve Belediye Başkanı STK\'larla İstişare Toplantısı Düzenledi

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Gediz Kaymakamı Hakan Alkan ve Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Sivil Toplum Kuruluşları (STK'lar) ile istişare toplantısı düzenledi.

Ilıca Termal Tatil Köyü'nde gerçekleştirilen istişare toplantısında ilçenin geleceği ve vatandaşların ihtiyaçları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Düzenlenen toplantıya, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı İbrahim Başol, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Ergöçmen, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Akça, Madeni Eşya ve Tamirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Osman Sunar, Kahveci Lokantacı Berber ve Bakkal Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ümit Kaynar, Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Aslan, Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Adnan Menderes Yiğiter, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Uğur Şahin katıldı.

Toplantı sonrasında açıklama yapan Başkan Akel, Gediz'in kalkınması ve gelişmesi için kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarımız ile iş birliği içinde olacağız. İlk toplantımızı gerçekleştirdiğimiz STK'larımızın görüş ve önerileri bizim için değerli. Gediz'in daha yaşanabilir bir yer haline gelmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA