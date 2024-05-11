Gediz Kaymakamı ve Belediye Başkanı STK'larla İstişare Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gediz Kaymakamı ve Belediye Başkanı STK'larla İstişare Toplantısı Düzenledi

Gediz Kaymakamı ve Belediye Başkanı STK\'larla İstişare Toplantısı Düzenledi

Gediz Kaymakamı Hakan Alkan ve Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Sivil Toplum Kuruluşları (STK'lar) ile ilçenin geleceği ve vatandaşların ihtiyaçları üzerine görüş alışverişinde bulundu.

11.05.2024 12:59  Güncelleme: 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gediz Kaymakamı Hakan Alkan ve Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Sivil Toplum Kuruluşları (STK'lar) ile istişare toplantısı düzenledi.

Ilıca Termal Tatil Köyü'nde gerçekleştirilen istişare toplantısında ilçenin geleceği ve vatandaşların ihtiyaçları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Düzenlenen toplantıya, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı İbrahim Başol, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Ergöçmen, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Akça, Madeni Eşya ve Tamirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Osman Sunar, Kahveci Lokantacı Berber ve Bakkal Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ümit Kaynar, Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Aslan, Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Adnan Menderes Yiğiter, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Uğur Şahin katıldı.

Toplantı sonrasında açıklama yapan Başkan Akel, Gediz'in kalkınması ve gelişmesi için kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarımız ile iş birliği içinde olacağız. İlk toplantımızı gerçekleştirdiğimiz STK'larımızın görüş ve önerileri bizim için değerli. Gediz'in daha yaşanabilir bir yer haline gelmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Necdet Akel, Hakan Alkan, Gediz, Sivil Toplum, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gediz Kaymakamı ve Belediye Başkanı STK'larla İstişare Toplantısı Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:32 Karar Resmi Gazete’de 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek
11:42 Son 20 yılın en güçlüsü Büyük güneş patlaması ’Kuzey Işıkları’nı Türkiye’ye getirdi Son 20 yılın en güçlüsü! Büyük güneş patlaması 'Kuzey Işıkları'nı Türkiye'ye getirdi
10:38 Yer: Diyarbakır Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor
09:27 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?
08:56 Biden’ın silah tehdidi sonrası ABD’den bir adım daha Kongre’ye sunulan rapor Netanyahu’yu küplere bindirecek Biden'ın silah tehdidi sonrası ABD'den bir adım daha! Kongre'ye sunulan rapor Netanyahu'yu küplere bindirecek
12:56 Hata yapma şansları yok Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi 13 futbolcu kart sınırında Hata yapma şansları yok! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi 13 futbolcu kart sınırında
11:45 Kızılcık Şerbeti’nde mest eden Atatürk sahnesi: Aksesuar değil o Kızılcık Şerbeti'nde mest eden Atatürk sahnesi: Aksesuar değil o
11:39 Cezaevindeki Engin Polat’ın hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı Cezaevindeki Engin Polat'ın hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı
11:24 Sıcak patates 6 yaşındaki Muhammet’i öldürüyordu 6 gün komada hayata tutunmaya çalıştı Sıcak patates 6 yaşındaki Muhammet'i öldürüyordu! 6 gün komada hayata tutunmaya çalıştı
11:19 Kedi kumu için ortalığı birbirine kattı Şirketi bastı, çalışanlara saldırdı Kedi kumu için ortalığı birbirine kattı! Şirketi bastı, çalışanlara saldırdı
11:15 Eski sevgilisini bıçaklayan sanık mahkemede “Yemin“ etti, hakim küplere bindi Eski sevgilisini bıçaklayan sanık mahkemede "Yemin" etti, hakim küplere bindi
10:47 Mario Branco devreye girdi bile Jose Mourinho adım adım Fenerbahçe’ye Mario Branco devreye girdi bile! Jose Mourinho adım adım Fenerbahçe'ye
10:16 Şenol Güneş mi Sergen Yalçın mı Hasan Arat’ın gönlünde yatan isim belli oldu Şenol Güneş mi Sergen Yalçın mı? Hasan Arat'ın gönlünde yatan isim belli oldu
09:53 11 aracın lastikleri bıçakla patlatıp kayıplara karıştı 11 aracın lastikleri bıçakla patlatıp kayıplara karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2024 14:03:36. #1.12#
SON DAKİKA: Gediz Kaymakamı ve Belediye Başkanı STK'larla İstişare Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement