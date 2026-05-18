Çevre Örgütleri, Gediz Nehri'ndeki Kirliliğe Dikkati Çekmek Üzere 6 Haziran'da Manisa'da Miting Düzenleyecek

(MANİSA) - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Erdal Karagöz, Gediz Nehri boyunca sanayi ve evsel atıkların nehre deşarj edildiğini belirterek, Menemen Ovası'nda yapılan analizlerde ağır metal ve yüksek miktarda bor tespit edildiğini bildirdi. Çiftçilerin verim kaybı yaşadığını, balık neslinin tükenme noktasına geldiğini ifade eden çevre örgütleri ise 6 Haziran'da Manisa'da "Büyük Gediz Mitingi" düzenleme kararı aldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi ve Tarım Komisyonu Başkanvekili Erdal Karagöz, yaptığı açıklamada, Gediz Nehri boyunca çok sayıda sanayi ve evsel atığın doğrudan suya bırakıldığını ifade etti. Gediz'in yaklaşık 410 kilometre uzunluğunda olduğunu hatırlatan Karagöz, nehrin ana kaynağının Murat Dağı olduğunu, Demirköprü Barajı'nın ise hem enerji üretimi hem de tarımsal sulama açısından kritik önemde bulunduğunu söyledi.

Karagöz, Demirköprü Barajı'ndan Menemen'e kadar uzanan yaklaşık 110 kilometrelik hatta tarımsal sulamanın yoğun şekilde yapıldığını belirterek, "Manisa merkez, Turgutlu, Salihli, Kemalpaşa, Muradiye ve Lif Çayı havzasındaki evsel ve sanayi atıkları doğrudan Gediz Nehri'ne boşaltılıyor" dedi.

AĞIR METAL BELİRLENDİ

Gediz'den alınan su numunelerinde ağır metallerin tespit edildiğini söyleyen Karagöz, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bazı alanlara ilişkin "üçüncü sınıf arazi, tarımda kullanılamaz" yönünde raporlarının bulunduğunu öne sürdü. Menemen UTEM Araştırma Enstitüsü'nde yapılan analizlerde de benzer sonuçların çıktığını ifade eden Karagöz, özellikle bor oranlarının yüksek olduğunu savundu.

Nehir yatağı boyunca bulunan çok sayıda fabrikanın suya atık bıraktığını anlatan Karagöz, bölgede yaklaşık 127 sanayi tesisi ile 150'ye yakın zeytinyağı fabrikası bulunduğunu belirtti. Gediz'den Menemen Ovası'na saniyede yaklaşık 4-5 metreküp su verildiğini kaydeden Karagöz, bu suyun tarım alanlarında kullanılmasıyla toprağın da zarar gördüğünü söyledi.

Son yıllarda tarımsal üretimde ciddi düşüş yaşandığını dile getiren Karagöz, "Beş-altı yıl önce dekarda 7 ton domates alınan arazilerde bugün 2 ton ancak alınabiliyor. Çilekte de benzer düşüşler yaşanıyor. Sadece ürün kaybetmiyoruz, toprağı da zehirliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gediz Deltası'nda balıkçılıkla geçinen yurttaşların da ciddi sorunlar yaşadığını belirten Karagöz, balık neslinin tükenme noktasına geldiğini, larva oluşumunun azaldığını ve mantar hastalıklarının görüldüğünü söyledi. Tarım işçileri ve balıkçıların suyla temas sonrası kaşıntı ve yaralarla karşılaştığını aktaran Karagöz, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların da artık nehir suyunu içemediğini ifade etti.

Karagöz, çevre denetimlerinde yerel yönetimlerin yetkisinin artırılması gerektiğini savunarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin denetim yetkisi talebinin karşılanmadığını söyledi ve "Kirlilik herkesin gözü önünde yaşanıyor ancak gerekli yaptırımlar uygulanmıyor" dedi.

"ÇİFTÇİ ÜRETİMDEN ÇEKİLİYOR"

Türkiye İşçi Partisi Menemen İlçe Başkanı İsmail Çelik ise artan pestisit oranları ve maliyetler nedeniyle çiftçinin üretimden çekilmek zorunda kaldığını söyledi.

Çelik, "Çiftçi ürettiği ürünü satamaz hale geldi. Girdi maliyetleri artıyor, ürünler pestisit nedeniyle geri dönüyor. Gençler artık tarımdan uzaklaşıp sanayiye yöneliyor" diye konuştu.

Nehirlerin Kardeşliği İnisiyatifi bileşeni olan Manisa Çevre Platformu adına açıklama yapan Yüksel Çetin ise Ege'deki ve tüm yurttaki nehirlerin sanayi atıkları ve maden projeleri nedeniyle yok olma tehdidi altında olduğunu söyledi.

Çetin, "Mesele yalnızca kirlenen nehirler değil; halkın suyunun zehirlenmesi, toprağın kurutulması, çiftçinin yoksullaştırılması ve yaşamın talan edilmesidir" dedi.

Çevre platformları ve yaşam savunucuları, 6 Haziran Cumartesi Manisa'da düzenlenecek "Büyük Gediz Mitingi"ne katılım çağrısı yaptı.