Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun Ek Binası İçin Temel Atıldı - Son Dakika
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Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun Ek Binası İçin Temel Atıldı

Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun ek binasının temeli, Gedizli hayırseverlerin katkılarıyla atıldı. Törende, üniversite eğitiminin kalitesinin artırılması ve bölgedeki sağlık hizmetleri insan gücünün yetiştirilmesi vurgulandı.

06.11.2024 12:10  Güncelleme: 12:16
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Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ek binasının temeli atıldı

KÜTAHYA - Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun ek binasının temel atma töreni Gedizli hayırsever iş adamlarının desteği ile gerçekleştirildi.

Temel atma töreninde açılı konuşmasını Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel gerçekleştirdi. Akabinde Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve Kütahya Valisi Musa Işın birer konuşma yaptı. Konuşmalarında, üniversite eğitiminin kalitesinin artırılması ve bölgede sağlık hizmetleri alanında nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla yapılan bu yatırımların önemine vurgu yapıldı.

Gediz'de kamu ve özel sektör işbirliğiyle gerçekleştirilen projede, hayırsever iş adamlarının yanı sıra Ticaret Odası, Belediye ve Kaymakamlık da önemli destekler sundu. Bu işbirliğinin, ilçenin eğitim altyapısının güçlendirilmesinin yanı sıra bölgedeki ekonomik kalkınmaya da katkı sağlayacağı belirtildi. Temel atma töreninin ardından, üniversite yetkilileri ve katılımcılar, projenin hızla tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunulacağı müjdesini verdiler. Yeni ek binanın, hem öğrencilere hem de öğretim üyelerine modern eğitim imkanları sunarak, sağlık hizmetleri alanındaki eğitim kalitesini daha da yükseltmesi bekleniyor.

Temel atma töreninin ardından kurban kesildi, dualar eşliğinde lokma dağıtıldı. Gediz halkı ve davetliler, lokmalarını paylaşarak bu özel günde bir araya geldiler. Törenin ardından, yeni binanın hızla tamamlanarak öğrencilere modern eğitim imkanları sunması hedefleniyor.

Yeni ek binanın, sağlık hizmetleri alanındaki eğitimde önemli bir adım olacağı belirtilirken, bölgedeki gençlerin geleceği için büyük bir katkı sağlanacağı ifade edildi. Yeni bina, bin 650 metrekarelik bir alanda inşa edilecek ve içerisinde 400 kişilik konferans salonu, 10 sınıf, 70 kişilik bilgisayar laboratuvarı, 80 metrekarelik etüt ve okuma salonu, 50 metrekarelik toplantı salonu, 8 idari ofis, arşiv, depo, mescit, mutfak ve güvenlik alanları bulunacak.

Düzenlenen törene, Kütahya Valisi Musa Işın, İçişleri Komisyonu Başkan Vekili MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel ve diğer ilgililer, vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun Ek Binası İçin Temel Atıldı - Son Dakika

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