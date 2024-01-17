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Gediz ilçesinde sabah namazında dua programı düzenlendi - Son Dakika
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Gediz ilçesinde sabah namazında dua programı düzenlendi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde sabah namazında düzenlenen dua programında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ilahiler okundu ve tesbihat yapıldı. Müftü Sebahattin Turan şehitler için dua etti ve son günlerde yaşanan olaylara dikkat çekerek birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Gediz ilçesinde sabah namazında dua programı düzenlendi
17.01.2024 - 10:32,  Güncelleme: 10:38
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde sabah namazında dua programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda sabah namazının ardından ilahiler okundu tesbihat yapıldı. Sonrasında ise Müftü Sebahattin Turan şehitler için dua etti.

Dua sonrasında konuşan Müftü Turan, "Son günlerde ülkemizde yaşanan şeytani birtakım oyunlar ve planlar var. Aziz milletimizin ve devletimizin müdafaası için gece gündüz demeden mücadele eden kahraman askerlerimize yapılan hain saldırıda şehit olan aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz için, ayrıca bütün şehitlerimiz, devletimiz ve milletimizin bekası, huzuru ve mutluluğu için Ulu Cami'de eller ve gönüller Rabbimiz'e iltica ettik.

Son günlerde yaşadığımız ve aslında parçaları birleştirdiğimizde amacını çok iyi anlayacağımız olaylar var. Uyanık, bir, beraber ve samimi olmalıyız. Dua programımıza katılan tüm vatandaşlarımızdan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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