GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan\'ın Görevi Ümit Gülyağı\'na Devredildi

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Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Genel Sekreteri Özgür Akdoğan'ın görevinin sona ermesinin ardından yerine Ümit Gülyağı Genel Sekreter olarak atandı. Ümit Gülyağı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın oluru ile yapılan atama sonucunda 6 Ağustos 2024 tarihi itibariyle görevine başladı.

Ümit Gülyağı kimdir?

1983 yılında Elazığ'da doğan Ümit Gülyağı, ilk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 2007 yılında mezun oldu. Çalışma hayatına özel sektörde başlayan Gülyağı, inşaat ve mühendislik firmalarında 2 yıl süreyle proje mühendisi olarak görev yaptıktan sonra Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nda (DOKA) bölgesel kalkınma kariyerine başladı. DOKA'da 4 yıl uzman, 2 yıl da koordinatör olarak çalıştıktan sonra enerji, maden, inşaat, taahhüt, turizm sektörlerinde faaliyetlerini sürdüren bir holdingde 2 yıl süreyle bütçe ve planlama koordinatörü olarak kariyer hayatına devam etti. Ümit Gülyağı özel sektör deneyiminin ardından bölgesel kalkınma kariyerine Fırat Kalkınma Ajansı'nda (FKA) Planlama, Programlama ve Koordinasyon Biriminde devam etmiştir. Ajansta Turizm, Tanıtım, Markalaşma ve İş Geliştirme Birim Başkanlığı görevinin yanı sıra Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Anadoludakiler Projesi" kapsamında Kalkınma Ajansları'nın koordinasyonu görevini üstlenmiş ve dezevantajlı grupların işgücüne katılımına yönelik bir Avrupa Birliği (AB) projesinin yürütücü ekibi içerisinde yer almıştır. Son olarak, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) kapsamında proje yöneticisi olarak görevine devam ederken Güney Ege Kalkınma Ajansı'na Genel Sekreter olarak atanmıştır.

Ulusal ve uluslararası projelerin yürütülmesi ve koordinasyonunda aktif olarak bulunan Gülyağı, iş geliştirme, proje yönetimi, stratejik planlama, yatırım ve tanıtım faaliyetleri, ekip yönetimi, marka yönetimi ve marka geliştirme alanlarında uzmanlığa sahiptir.

GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı, evli ve iki çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir. - MUĞLA