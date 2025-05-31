Geleceğin Ahi Adayları AYESOB\'u Ziyaret Etti

Efeler Mesleki Eğitim Merkezi'nin Elektrik ve Elektronik Teknolojisi alanında eğitim gören son sınıf öğrencileri, Ahilik kültürünü ve esnaf teşkilatlarını yakından tanımak amacıyla Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (AYESOB) ziyaret etti. Geleceğin ahi adaylarıyla bir araya gelen AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, "Altın bileziğiniz kolunuzda, bu meslek size hayat boyu yol arkadaşı olacak" diyerek meslek sahibi olan öğrencileri tebrik etti.

Ziyarette öğrenciler, AYESOB Genel Sekreteri eşliğinde birliği gezerek esnaf odalarının yapısı, işleyişi ve üyelik şartları hakkında bilgi aldı. Öğrencilere, alan öğretmenleri Kazım Koç, Yılmaz Şimşek ve Muharrem Başol da eşlik etti. Öğretmen Kazım Koç, "Ahilik kültürünün günümüzdeki en önemli temsilcisi esnaf odalarıdır. Öğrencilerimiz için bu kurumlar hem bir mesleki sığınak hem de gelişimlerine katkı sağlayacak birer destek noktasıdır. Ahilik kültürü ve girişimcilik dersimizin uygulamalı bir parçası olarak bu ziyareti gerçekleştirdik. Güçlü Türkiye için üretim, üretim için mesleki ve teknik eğitim şart" dedi.

Aydın Elektrikçiler, Elektronik ve Fotoğrafçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhsin İnce ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Geleceğin genç ahilerini ve odamızın üye adaylarını ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Efeler Mesleki Eğitim Merkezi ile odamız arasında oluşan güçlü mesleki eğitim ilişkisi daha da güçlenerek devam edecek" diye konuştu.

"Türkiye'nin güçlü yarınlarısınız"

Öğrencilerle bir araya gelen AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, mesleki eğitimin önemine vurgu yaparak gençlere hitaben, "Burada sizleri görmekten büyük gurur duyuyorum. Sizler bu ülkenin geleceğini omuzlayacak genç ahilersiniz. Elektrik ve elektronik gibi çağın öne çıkan alanlarında eğitim alarak çok doğru bir tercih yapmışsınız. Kolunuza altın bileziğinizi takmışsınız, bu meslek sizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmaz. Aç kalmazsınız, işsiz kalmazsınız. Mesleğiniz hayatınız boyunca sizin en büyük yol arkadaşınız olacak. Esnaf teşkilatları, sadece iş yeri açmak ya da tabela asmak değildir. Bizler bir kültürün, Ahilik geleneğinin temsilcileriyiz. Dayanışmayı, dürüstlüğü, emeğe saygıyı esas alan bu kültürün neferleri olarak siz gençleri aramızda görmek bizlere güç veriyor. AYESOB olarak kapımız sizlere her zaman açık. Bilginizi, emeğinizi ve ahlaki duruşunuzu birleştirdiğinizde başaramayacağınız hiçbir şey yok. Türkiye'nin güçlü yarınları sizlerin eliyle yükselecek" ifadelerini kullandı. - AYDIN