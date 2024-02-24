Gelecek Partisi Bağcılar İlçe Başkanı ve yönetimi AK Parti\'ye katıldı

Gelecek Partisi Bağcılar İlçe Başkanı Mertcan Kaplan ve 49 kişilik yönetimin tamamı, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in katıldığı rozet takma töreninde konuşan Kaplan, "Doğru saflarda doğru insanlarla birlikte yol yürümeye karar verdik" dedi.
Seçimlere 35 gün kala Bağcılar'da Gelecek Partisi Bağcılar İlçe Başkanlığı'nda toplu istifa yaşandı. Gelecek Partisi Bağcılar İlçe Başkanı Mertcan Kaplan ve yönetimin tamamı, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçme kararı aldı.
AK Parti'yi tercih eden 50 kişi için Bağcılar AK Parti İlçe Başkanlığı binasında rozet takma töreni düzenlendi. Programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve AK Parti İlçe teşkilatı mensupları da katıldı.
Mücadelemize güç kattınız
AK Parti'ye yeni katılanlara teşekkürlerini ileten AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "İstanbul'umuzun geleceği için Türkiye'mizin geleceği için omuz omuza mücadelemize güç kattınız. Enerji kattınız. Hele seçim atmosferinde Bağcılar'ın yüzde 70 rekoruna büyük bir destek olacaksınız. Sizi hem tebrik ediyor hem de durmak yok yola devam diyoruz" dedi.
Bağcılar bir oldu gümbür gümbür geliyor
Güzel ve anlamlı bir günde bir arada olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Ailemize hoş geldiniz. Bizim gençlik kollarımızın bir sloganı var. 'Bağcılar bir oldu gümbür gümbür geliyor. Bir olduk, beraber olduk Elhamdülillah gümbür gümbür geliyoruz. Yük olmaya değil yük almaya geldik. İstanbul'un yükünü de hafifletmenin adına büyük bir mücadelenin ortağı olacağız. Bağcılar'da rekor, İstanbul'da Murat Kurum diyoruz" diye konuştu.
Doğru insanlarla yürümeye karar verdik
Çok mutlu olduğunu ifade eden Kaplan ise şunları söyledi: "Doğru saflarda doğru insanlarla birlikte yol yürümeye karar verdik. İnşallah bundan sonraki süreçte Bağcılar' ve İstanbul genelinde Türkiye'ye çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Şu anda burada 50 arkadaşımız mevcut ancak bizimle hareket eden 150 arkadaşımız var."
Sonunu güzel şekilde tamamlayacağız
Kaplan, parti değiştirmelerindeki sebebe ilişkin soruya ise "Bizi etkileyen en özel durum İstanbul'daki kötü yönetime dur demek ve Bağcılar'daki genç, dinamik belediye başkanımızla birlikte yol yürüme isteğimiz. Onunla birlikte Bağcılar özelinde İstanbul'a güzel hizmetler verebilmektir. Abdullah başkan gençlerin en sevdiği başkandır. Bizlerin de gönlünün başkanı. Kendisini çok seviyoruz. Başkanımızla Bağcılar'da, Sayın Murat Kurum'la İstanbul'da mücadelemizi sürdüreceğiz. Sonunu güzel şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum" diye cevap verdi.
Konuşmaların ardından yeni AK Partililere rozetlerini Kabaktepe, Özdemir ve Tüysüz taktı. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Gelecek Partisi Bağcılar İlçe Başkanı ve yönetimi AK Parti'ye katıldı - Son Dakika
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