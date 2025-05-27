Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından "Geçmişin ihtişamını geleceğe taşıyoruz" sloganıyla yola çıkan geleneksel oyunlar tırı, Adıyaman'da çocuklarla buluştu.

Etkinliğe katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, nostaljik oyunları çocuklarla birlikte oynayarak onların heyecanına ortak oldu.

Çocuklarla samimi sohbetler gerçekleştiren Müdür Keleş, bu anlamlı etkinliğe katkı sunan tüm emekçilere teşekkür etti.

Etkinlikte unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunları yeniden canlandırılırken, çocuklar hem eğlendi hem de kültürel mirasla tanışma fırsatı buldu. - ADIYAMAN