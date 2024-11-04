Geleneksel Sanatlar Akademisi, 35 Farklı Branşta Eğitimlerle Geleneği Yaşatıyor

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Ümraniye Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Geleneksel Sanatlar Akademisi, 35 farklı branşta sunduğu eğitimlerle hem kültürel mirası yaşatıyor hem de katılımcılara yeni meslekler kazandırıyor.

Geleneksel Sanatlar Akademisi, el sanatlarını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla sunduğu eğitimlerle büyük ilgi görüyor. Akademi, 35 farklı branştaki el sanatları kursları ve atölyeler ile yüzlerce kişiyi meslek sahibi yapmaya devam ediyor. Akademiden şimdiye kadar 2 bin 854 öğrenci mezun oldu. Profesyonel ve güncel akademik normlar çerçevesinde verilen eğitimler, el sanatlarını geçmişten günümüze taşıyarak geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. - İSTANBUL