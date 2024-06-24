Geleneksel Üretim Yapan İmalathane Zamana Direniyor

Yerel

Dört nesilden bu yana geleneksel yöntemlerle üretim yapan imalathane zamana ve teknolojiye direniyor.

Erzurum'da coğrafi işaretli kadayıf dolması ve lavaş ekmeği son yıllarda oldukça fazla ilgi görmeye başladı. Artan talep karşısında seri üretime geçen ve geleneksel kadayıf dökümü tekniklerinden uzaklaşan işletmelerin aksine Erzurum Gürcükapı Semti'nde bulunan işletme dört nesildir kapılarını açık tutmayı başardı. Kadayıf dökümü ile birlikte lavaş ekmeği ya da yöresel olarak acem ekmeği şeklinde ifade edilen ekmekte tandırda pişiriliyor.

Baba Ahmet Toga ile oğlu Mehmet Toga tarafından kadayıf ve lavaş ekmeği üretimi yapılan işletmede tamamen eski yöntemler kullanılıyor. 71 yaşındaki Ahmet Toga, dede mesleği olan kadayıf ve lavaş ekmeği üretimini zor şartlara rağmen sürdürdüklerini ifade ederek, "Eskisi gibi olmasa da geleneksel üretime yine talep var. Bizlerde nesilden nesile aktarılan bu mesleği yaşatmak için çaba harcıyoruz" dedi. - ERZURUM