Düğün salonunda şaşırtan görüntü! Gelin ve damada takı yerine balık taktı - Son Dakika
Üye Girişi

Düğün salonunda şaşırtan görüntü! Gelin ve damada takı yerine balık taktı

27.11.2022 14:18

Kahramanmaraş'ta dünyaevine giren Fatma ve Mehmet Ali Ekersular çiftinin düğünündeki takı töreninde bir balıkçı esnafı tarafından alabalık takıldı.

Kahramanmaraş'ta Fatma ve Mehmet Ali Ekersular çifti hayatlarını düzenlenen düğün töreninde birleştirdi. Salona giriş yapıp oyun oynayan çift daha sonra davetlilerin hayırlı olsun dileklerini kabul etti.

Düğünde takılan takı tüm salonu şok etti, gelin ve damat bile uzun süre şaşkınlık yaşadı

TAKI TÖRENİNE DAMGA VURAN HEDİYE

Düğünün son anlarında ise takı töreni gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı, dünya evine giren çifte balık hediye etmek istedi. İş yerinden getirdiği alabalıkları gelin ve damadın boynuna asan balıkçı esnafı çifte mutluluk diledi. Sarı, "Biliyorsunuz düğünlerde takı takılır bizde çam sakızı çoban armağanı alabalık taktık. Çiftimize mutluluklar dileriz" dedi.

Düğünde takılan takı tüm salonu şok etti, gelin ve damat bile uzun süre şaşkınlık yaşadı

BOYUNLARINDAKİ BALIKLA ÇİFTETELLİ OYNADILAR

Gelin Fatma Ekersular, "Çok teşekkür ederiz anlamlı hediye için" derken damat Mehmet Ali Ekersular ise "Güzel günümüzde balık hediyesi için teşekkür ederiz iş hayatında başarılar dileriz" dedi. Takı töreninin ardından çift boyunlarına asılı balıklar ile beraber oynadı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Camideki yangında Kur'an-ı Kerim yanmadı Camideki yangında Kur'an-ı Kerim yanmadı KAHRAMANMARAŞ - Geri dönüşüm fabrikasının ağır yükünü 'Tülay usta' taşıyor KAHRAMANMARAŞ - Geri dönüşüm fabrikasının ağır yükünü 'Tülay usta' taşıyor

Kahramanmaraş, İbrahim Sarı, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düğün salonunda şaşırtan görüntü! Gelin ve damada takı yerine balık taktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:12 Sahte doktorun ifadesinden akılalmaz detaylar! Hastaneye nasıl sızdığı ortaya çıktı
13:40 Masada birbirinden önemli konular var! Kabine yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak
13:17 Araç sahiplerini sevindirecek haber! Motorine indirim geliyor
12:43 Türkiye'den Gürcistan'a iPhone turizmi! 15 bin liraya kadar kar edilebiliyor
12:30 Kuaför ve güzellik uzmanlığı dahil 16 mesleğe belge şartı! Yeni yıldan itibaren çalışamayacaklar
12:20 Kazmasını taşa vuran Türk defineci eski uygarlıklar tarafından saklanan altınları buldu
11:45 Düğün salonunda şaşırtan görüntü! Gelin ve damada takı yerine balık taktı
11:00 Lüks araçta akılalmaz uyuşturucu düzeneği! Polis yaylı zulayı kulaklıkla çözdü
10:59 İstanbul'da demir sopalı vale dehşeti! 5 arkadaşı öldüresiye dövdüler
09:02 Ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpeğin okula giden çocuğa saldırdığı anlar kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2022 14:28:33. #1.11#
SON DAKİKA: Düğün salonunda şaşırtan görüntü! Gelin ve damada takı yerine balık taktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement