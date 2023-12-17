Gemerek Şehit Binbaşı Mehmet Aras Anadolu Lisesi Öğrencileri NEVÜ\'de

Sivas Gemerek Şehit Binbaşı Mehmet Aras Anadolu Lisesi öğrencileri, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'yü ziyaret etti.

Gemerek Şehit Binbaşı Mehmet Aras Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 12. sınıf öğrencileri öğretmenleri eşliğinde NEVÜ'yü ziyaret etti. NEVÜ Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜKMER) personeli Arş. Gör. Dr. Burcu Şimşek Yağlı tarafından karşılanan öğrencilere ve öğretmenlere NEVÜ merkez kampüs gezdirilerek, kampüs içerisinde yer alan Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanesi, Vali Şinasi Kuş Kongre ve Kültür Merkezi, Spor Merkezi ve spor tesisleri, Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sezai Karakoç Öğrenci Yaşam Merkezi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesi başta olmak üzere diğer bölüm ve programlar, öğrencilere sunulan imkanlar, eğitim, uygulama ve araştırma faaliyetleri ile şehrin avantajları hakkında bilgiler verildi.

Gezi sonunda, NEVÜ kampüsü ve üniversitenin sahip olduğu imkanlar ile ilgili olumlu görüşlerini bildiren öğrenci ve öğretmenlerin merak ettikleri sorular cevaplandırıldı. - NEVŞEHİR