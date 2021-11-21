Gemereklilerden doğaya 2 bin fidan - Son Dakika

İstanbul, Ankara ve Kayseri Gemerekliler Derneklerinin katkıları ile 'Geleceğe Nefes' milli ağaçlandırma günü kapsamında, Gemerek'e 2 bin fidan dikildi. Aynı bölgeye Gemerekli şehitler ve gaziler anısına 50 tane de meyve ağacı dikilirken, ağaçların üzerine şehitlerin ve gazilerin isminin yazılı olduğu kağıtlar asıldı.

Gemerek ilçesine bağlı Bahçeli Mahallesi'nde gerçekleştirilen ağaç dikimine, Gemerek Kaymakamı İlhan Kayatürk, Gemerek Belediye Başkanı Remzi Kılıçdağ, Gemerek Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mehmet Saruhan, İstanbul Gemerekliler Derneği Başkanı Mustafa Özdemir, Ankara Gemerekliler Derneği Başkanı Ziya Öztürk, İstanbul Gemerekliler Derneği Başkanı Murat Ünalmış, STK üyeleri, muhtarlar, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

"Şehit ve gazilerimiz için yaklaşık 50 tane meyve ağacı dikiyoruz"

Ağaç dikme etkinliğindeki amaçlarının, ilçeyi yeşillendirmek olduğunu söyleyen Gemerek Kaymakamı İlhan Kayatürk, "Bugün 2 bin civarında fidanımızın dikimini yapıyoruz. Bunun da öncülüğünü, Kayseri, İstanbul ve Ankara Gemerekliler Derneği ve Sivaslılar Derneği ile platformlarıyla beraber öncülük ediyorlar. Buradaki amacımız, tabi ki 'geleceğe ses, geleceğe nefes' demek. Türkiye genelinde son yıllarda orman yangılarında ciddi bir artış, kuraklık, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi sorunlar nedeniyle yeşil alanlarımız her geçen gün azalmaktadır. Bizim buradaki birinci amacımız; ilçemizi yeşillendirmek, ağaçlandırmak ve nefes aldırmak. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu daha da artacak ve böyle devam edecek. Bizim diğer amaçlarımızdan biriside bunu hem vatandaşlarımıza hem de çocuklarımıza aşılamak. Yeşil sevgisini, ağaç sevgisini çocuklarımıza aşılamamız bizim geleceğimiz için çok önemli. Bizim geleceğimiz iki şey; birisi çocuklar, diğeri ise ormanlar. Yine bugün ilçemizdeki şehit ve gazilerimiz için yaklaşık 50 tane meyve ağacı dikiyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.

Gemerek Belediye Başkanı Remzi Kılıçdağ da, "Bugün burada bulunduğumuz alana, yaklaşık 2 bine yakın fidan toprakla buluşacak. Gemerek ilçemizdeki ağaç dikme bayramı gelecek yıllarda devam edecek ve bu bir gelenek haline gelecek. Gençlere de ağaç dikmeyi, yeşili sevdirmeyi öğreteceğiz. Bu etkinliğimiz devam ettirdiğimiz müddetçe Gemerek yeşille ve ormanlara kavuşmuş olacaktır" diye konuştu.

Kayseri Gemerekliler Derneği Başkanı Mustafa Özdemir ise, "Bu organizasyonumuz ilk olduğu için belki biraz acemiliklerimiz olmuş olabilir ama halkımızın teveccühüyle daha fazla katkı sağlamasını bekliyoruz. Tabi ki bu organizasyonlarda bize katkısı olan, kaymakamımız, belediye başkanlarımız, dernek başkanlarımız, Gemerekli iş insanı Yurdaer Şahin ve bize desteklerini esirgemeyen mahalle muhtarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yeşil bir Gemerek için faaliyetlerinin devam edeceğinin altını çizen Gemerekli iş insanı Yurdaer Şahin de açıklamasında, "Bir ağaç, bir nefes kampanyası kapsamında, Kayseri, Ankara ve İstanbul Gemerekliler Derneğinin ortaklaşa yürüttüğü faaliyetle bugün burada 2 bin fidanımızı toprakla buluşturuyoruz. Yeşil bir Gemerek, yeşil bir Türkiye için bu kampanyaları daha da büyüterek devam edeceğiz. Burada bir katkımız var, üzerimize düşen katkıları da yerine getirdiğimiz içinde oldukça mutluyum. Yeşil Türkiye, yeşil yarınlar, yeşil gelecek için merhaba diyoruz" dedi. - KAYSERİ