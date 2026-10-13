Gemi faciasında 2 çocuğunu kaybeden anne, \'Çok özledim sizi\' notlu fotoğraf paylaştı

Gemi faciasında 2 çocuğunu kaybeden anne, 'Çok özledim sizi' notlu fotoğraf paylaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuzey Kıbrıs'tan Mersin'e seyir halindeyken batan gemide 12 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğunu kaybeden anne Ayten Biçer, aile fotoğrafını 'Çok özledim sizi' notuyla paylaştı. Kardeşler Hatay Reyhanlı'da yan yana defnedildi; anne ve baba ile bir çocukları sağ kurtuldu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e seyir halindeyken batan gemide 2 evladını kaybeden anne Ayten Biçer'in aile fotoğrafını "Çok özledim sizi" notuyla paylaşması yürek burktu.
Girne'den Mersin'e gitmek üzere yola çıkan geminin batması sonucu 12 yaşındaki Saliha Miray Biçer ile 6 yaşındaki kardeşi Mehmet Asaf Biçer hayatını kaybetti. Arama çalışmaları sırasında cansız bedenlerine ulaşılan kardeşler, memleketleri Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yan yana defnedildi.
Faciadan anne Ayten Biçer, baba Hayri Biçer ve çocukları Halil Kerem sağ kurtulurken, iki kardeşin hayatını kaybetmesi aileyi yasa boğdu.
İki evladını yan yana toprağa veren anne Ayten Biçer'in sosyal medya hesabından aile fotoğraflarını "Çok özledim sizi" notuyla paylaşması yürek burktu.
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