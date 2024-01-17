 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gemlik Belediyesi, Ata Mahallesi'ne Yatırımlarla Çocuklara ve Gençlere Hizmet Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Gemlik Belediyesi, Ata Mahallesi'ne Yatırımlarla Çocuklara ve Gençlere Hizmet Veriyor

Gemlik Belediyesi, Ata Mahallesi'ne yaptığı yatırımlarla çocukların daha güvenli alanlarda eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor. Park ve spor sahalarıyla bölgeye yeni bir soluk kazandırılıyor.

Gemlik Belediyesi, Ata Mahallesi\'ne Yatırımlarla Çocuklara ve Gençlere Hizmet Veriyor
17.01.2024 - 10:34,  Güncelleme: 10:42
Abone Ol

Gemlik Belediyesi, ilçenin Ata Mahallesi'ne yaptığı yatırımlarla çocukların daha güvenli alanlarda eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor.

Gemlik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ata Mahallesi 174 No'lu sokakta bin 500 metrekare alanın içerisinde yaptığı çocuk oyun parkı ve otopark alanı ile bölgeye yeni bir soluk kazandırırken, 183 No'lu sokakta yaptığı 600 metrekarelik alandaki basketbol ve futbol sahalarıyla gençlere hizmet vermeye devam ediyor.

Başkan Sertaslan, "Her şey çocukların mutluluğu için"

Gemlik'te çocukların güvenle oyun oynayabileceği ve gençlerin rahatlıkla spor yapabileceği alanlar oluşturmaya özen gösterdiklerini ifade eden Gemlik Belediye Başkan Mehmet Uğur Sertaslan 2023 yılında Gemlik'e çok sayıda park ve spor sahası kazandırdıklarını ifade etti. 2024 yılında aynı tempoyla çalışmaya devam edeceklerini belirtirken, "Çocuk parkı yaparken sadece çocuklarımızı değil, ebeveynlerini de düşünüyoruz. Çocuklar eğlenceli vakit geçirirken ebeveynlerinin spor yapabileceği ve oturacaklarını alanları da parklarımızda oluşturuyoruz. Bugün Ata Mahallemizdeki iki farklı bölgedeki yaklaşık 2 bin 100 metrekarelik alanda inşa ettiğimiz park ve spor sahası bölgemize yeni bir soluk kazandıracak. Parkımızın yanında bulunan 15 araçlık otopark ise bölgenin bu anlamdaki sorunların çözümüne katkı sunacak. Ata Mahallemize hayırlı ve uğurlu olsun, vatandaşlarımız güle güle kullansın" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

basketbol, Çocuk, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gemlik Belediyesi, Ata Mahallesi'ne Yatırımlarla Çocuklara ve Gençlere Hizmet Veriyor - Son Dakika


12:06
Bakan açıkladı: Bağ-Kur emekli prim günü 7200 güne düşürülecek Bakan açıkladı: Bağ-Kur emekli prim günü 7200 güne düşürülecek
12:02
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 83'e ulaştı, en sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor. Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 83'e ulaştı, en sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor.
11:41
Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34
CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:28
Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti
11:19
Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
11:11
Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor

Son Dakika
12:06 9000 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7200 güne düşürülecek
12:02 Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 83'e ulaştı, en sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor.
11:41 Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34 CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:28 Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti
11:19 Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
11:11 Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04 MİT'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti
11:04 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor
11:00 Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 12:16:29. #1.13#
SON DAKİKA: Gemlik Belediyesi, Ata Mahallesi'ne Yatırımlarla Çocuklara ve Gençlere Hizmet Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement