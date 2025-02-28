Gemlik Belediyesi\'nden Evde Sağlık Hizmetleri ile Kolaylık

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Gemlik Belediyesi, evde bakım ihtiyacı duyan vatandaşlara yönelik sunduğu Evde Sağlık Hizmetleri ile büyük bir kolaylık sağlıyor.

Her yıl ortalama 250 hastaya ulaşan Gemlik Belediyesi, sağlık desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlara çeşitli hizmetler sunuyor. Hizmetler arasında, doktor reçetesiyle uygulanan iğne ve serum tedavisi, yatak yaralarının tedavisi gibi sağlık uygulamalarının yanı sıra, evde bakım ihtiyacı olan bireyler için berber ve kuaför hizmeti de yer alıyor. Bu sayede vatandaşlar, kişisel bakımını aksatmadan daha iyi hissedebiliyor.

Gemlik Belediyesi, sağlıklı bir toplum oluşturma hedefiyle, her zaman vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Evde Sağlık Hizmetleri hakkında daha fazla bilgi almak veya başvuru yapmak isteyenler, 0552 047 08 98 numarasını arayabilir. - BURSA