Gemlik Film Festivali 3. Kez Kapılarını Açtı - Son Dakika
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Gemlik Film Festivali 3. Kez Kapılarını Açtı

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Gemlik Belediyesi tarafından Eşref Kolçak anısına düzenlenen Gemlik Film Festivali, bu yıl üçüncü kez sinemaseverlerle buluştu. Festivalde ödüller sahiplerini buldu ve çeşitli söyleşi etkinlikleri gerçekleştirildi.

21.10.2024 12:39  Güncelleme: 12:43
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Gemlik Film Festivali 3. kez kapılarını açtı

BURSA - Gemlik Belediyesi tarafından Eşref Kolçak anısına düzenlenen Gemlik Film Festivali, bu yıl üçüncü kez kapılarını sinemaseverlere açtı.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren kültür, sanat ve sinemanın önemine vurgu yaparak, "Gemlik'in vizyonunu daha da yukarı taşıyan, değerli Gemlikli oyuncumuz Eşref Kolçak anısına düzenlediğimiz 3. Gemlik Film Festivali'nde bizlerle olan tüm kıymetli sanatçılarımıza ve Gemlikli sinemaseverlere gönülden teşekkür ediyorum. Asıl hedefimiz, önümüzdeki yıllarda festivalimizi uluslararası düzeyde bir organizasyon haline getirmek. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere açtığı yolda, sinemanın önemini kavrayarak emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Atatürk'ün dediği gibi, sinemaya layık olduğu ehemmiyeti vermeliyiz" dedi.

Festivalde söyleşi ve imza günleri

Festivalde yönetmen Serdar Akar, oyuncu Deniz Çakır, yönetmen Hakan Algül ve senarist Ercan Mehmet Erdem'in katıldığı "Festivallerin Sinema Sektörüne Etkileri" ve Altan Erkekli söyleşileri, Menderes Samancılar'ın ise imza günü programları gerçekleşti.

Festival, Şenay Gürler'in sunduğu ödül töreniyle son buldu. Onur Ödülü verilen Menderes Samancılar "Burada olmak ve bu ödülü almak gurur verici. Eşref Kolçak abiyle çok çalıştım. Gün gelecek, onun adına verilen ödülü alacaksın, deseler; aklıma gelmezdi. Saygıyla rahmet anıyorum" dedi.

"Emek Ödülü"nü alan usta isimlerden Şükrü Avşar, "Sinemaya katkı sunan bu festivaller çok değerli. Çok uzun yıllardır sinemacıyım ve sinemanın her dalında çalıştım. Sinemaya çivi çakan her insan benim için önemlidir. Sinema benim için tutku" şeklinde konuştu.

Ödül alan Serpil Tamur, "61 yılını bu mesleğe adamış biri olarak beni bu ödüle layık gören herkese teşekkür ederim. Benim kırmızı çizgim çocuklar. Çocuklara kıymayın, ne olur" dedi.

Ödül alan Altan Erkekli ise, "Bana emek veren başta annem olmak üzere, bende emeği olan herkes adına bu ödülü alıyorum. Bu ödül benim değil, sizin" şeklinde konuştu.

Kısa Film Yarışması kazananları belli oldu

Bu yıl 484 film başvurusuyla rekora imza atan Ulusal Kısa Film Yarışması filmleri; ön jüri üyeleri Ceren Şahan, Hakan Aksun, Arda Erdikmen ve Gültekin Bayır tarafından değerlendirildi. Finale kalanlar arasından ödül alanları belirleyen; jüri başkanı Serdar Akar, jüri üyeleri Deniz Çakır, Ercan Mehmet Erdem, Hakan Algül tarafından kazananlara ödülleri takdim etti.

"Kurmaca/Deneysel" dalının birincisi "Eksi Bir", ikincisi "Satışçının Bir Günü", üçüncüsü "The Surrogate Girl" filmleri oldu.

"Ulusal Belgesel" dalının birincisi "İyi Ölüm", ikincisi "Yaren", üçüncüsü ise "Antroposen" filmleri oldu.

"Ulusal Animasyon" dalının birincisi için jüri üyeleri film belirlemedi. Bu dalın ikincisi "Uzak", üçüncüsü ise "Yetim" filmleri oldu. Jüri Özel Ödülü'nin sahibi ise "Deq" ve "Kota" filmleri oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gemlik Film Festivali 3. Kez Kapılarını Açtı - Son Dakika

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