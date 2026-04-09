Gemlik Limanı'na İkinci X-ray Cihazı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gemlik Limanı'na İkinci X-ray Cihazı

Gemlik Limanı\'na İkinci X-ray Cihazı
09.04.2026 22:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gemlik'te, Ticaret Bakanlığı'nın temin ettiği ikinci X-ray cihazı ile güvenlik artırılıyor.

Gemlik Limanlar Bölgesi'nde güvenliğin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında önemli bir adım daha atıldı. İthalat ve ihracat süreçlerinde denetimlerin daha hızlı, etkin ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından temin edilen ikinci X-ray cihazı hizmete alındı.

Borusan, Gemport ve Roda limanlarında giriş-çıkış yapan tır ve konteynerlerin denetim süreçlerini kolaylaştıracak olan cihazın açılış töreni; Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar, Bölge Müdür Yardımcıları Murat Ceviz ve Mehmet Köse, Gemlik Gümrük Müdürü Ersin Keleş ile Borusan Holding Gemlik Kampüs Koordinatörü Serdar Özkaleli'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Ticaret Bakanlığı tarafından yaklaşık 3 milyon dolar değerinde ikinci bir X-ray cihazının ilçeye kazandırıldığını belirterek, bu sayede denetimlerin ihracat ve ithalat süreçlerini aksatmadan daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirileceğini ifade etti.

Kaymakam Canbaba, 2024-2025 yılları arasında gerçekleştirilen denetim sayısının 7. Bin 115'ten 18 bin 311'e yükseldiğini, hizmete alınan yeni cihaz ile bu sayının daha da artmasının hedeflendiğini vurguladı.

Konuşmasında katkı sunan tüm kurum ve yetkililere teşekkür eden Kaymakam Canbaba, başta Ticaret Bakanı olmak üzere Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak'a, Bursa Valisi Erol Ayyıldız'a ve Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar'a şükranlarını iletti. Ayrıca güvenlik süreçlerine destek veren Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına da teşekkür etti.

Gemlik'in ve Türkiye'nin her geçen gün daha güvenli hale geldiğini ifade eden Kaymakam Canbaba, yapılan yatırımların bölgenin ticaret hacmine ve güvenliğine önemli katkılar sağlayacağını belirtti. - BURSA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 23:53:18. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.