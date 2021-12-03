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Gemlik'te engeller aşılıyor - Son Dakika

Gemlik'te engeller aşılıyor

03.12.2021 12:04
Gemlik'te engeller aşılıyor

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, engellilere yönelik çalışmalarını anlattı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, engellilere yönelik çalışmalarını anlattı.

"Engelsiz hyat Gemlik'e Uğurla gelecek" sloganıyla son dönemde özellikle sosyal destek alanında önemli çalışmalara imza atan Gemlik Belediyesi, engellilerin hayatını kolaylaştıran çalışmaları ile takdir topluyor. Gemlik Belediyesi'nde İlk olarak, sosyal destek çalışmalarının hızlı ve kolay yürümesi için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün kuruldu. İlçe merkezinde bulunan kapalı otoparkta, belediyeye ait alanlar tadilat ve bakımdan geçirilerek Sosyal Yardım İşleri Kampüsü haline getirildi. Dar gelirli aileler, Özel vatandaşlar ile diğer sosyal çalışmalar burada koordine edilmeye başlandı.

Gemlik Belediyesi'nin engellilere yönelik çalışmaları ise çeşitli alt başlıklar etrafında devam ediyor. Engelsiz Birimi'nde sosyal ve hukuki desteğe ihtiyaç duyan Gemliklilere çeşitli konularda destek olunuyor. Vatandaşların ekonomik durumları nedeniyle satın alamadıkları hasta yatağı, işitme cihazı ve çeşitli ihtiyaçlarının sağlanması için çalışmalar yapılırken ihtiyaç duyulan konularda hukuki destek ve yönlendirme de Engelsiz Birimi'nde sağlanıyor.

Ulaşımda engeller ortadan kalktı

Yaklaşık iki yıldır hizmet veren Engelsiz Taksi ise, bedensel engelli Gemliklileri ücretsiz olarak evlerinden istedikleri yere götürüyor, daha sonra ise yine evlerine bırakıyor. Şoförün yanında bir görevli ve bir refakatçinin de seyahat ettiği Engelsiz Taksi, randevu sistemiyle çalışıyor. Taksiden şimdiye kadar 400 engelli bireyin faydalandığı belirtildi.

Özel insanlar istihdam ediliyor

Faaliyete devam eden Engelsiz Montaj Atölyesi'nde görev alan engelliler, basit montaj işleri yapıyor ve gelir elde ediyorlar. Ayrıca bu bireyler, Gemlik Belediyesi ile iletişim kuran işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda istihdam ediliyorlar.

Sahiller de artık engelsiz

Gemlik Belediyesi'nin engelli bireylere yönelik bir diğer çalışması ise geçtiğimiz yaz kullanıma sunulan Engelsiz Plaj oldu. Kumla Yunuslar mevkiinde hazırlanan Engelsiz Plaj'da yurttaşların rahatlıkla gezmesini sağlayacak olan yürüyüş yolları, özel duş ve giyinme kabinleri ile batmayan şezlonglar da bulunuyor. Bedensel engelli bireyler, plajda güvenli şekilde denize girebiliyor.

Gemlik'i engelsiz kent haline getirmek için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, özel bireylerin eşit imkanlara sahip olmalarını amaçladıklarını belirterek "Son dönemde ağırlık verdiğimiz sosyal hizmetlerimizde engelli hemşerilerimiz için ayrı çalışmalar yürütüyoruz. Engelsiz Birimimiz, Engelsiz Taksimiz, Engelsiz Montaj Atölyemiz ve Engelsiz Plajımız ile özel bireylerin hayata katılımını arttırmak, sosyalleşmelerini ve istihdam edilmelerini amaçlıyoruz. Çalışma arkadaşlarımız, amaçlarımız doğrultusunda büyük emek ve özveriyle çalışmaya devam ediyorlar. Önümüzdeki dönemde farklı projelerle engellilerin hayatını kolaylaştıracak adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Gemlik'te engeller aşılıyor
Gemlik'te engeller aşılıyor
Gemlik'te engeller aşılıyor
Gemlik'te engeller aşılıyor

Mehmet Uğur Sertaslan, İstihdam, Engelli, Gemlik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gemlik'te engeller aşılıyor - Son Dakika


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