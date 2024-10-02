Gemlik'te her mahallede ayrı hizmet - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gemlik'te her mahallede ayrı hizmet

Gemlik\'te her mahallede ayrı hizmet

Gemlik'in her noktasında yol yapım, yeni yol açma ve ihtiyaç duyulan diğer noktalarda hizmetler devam ediyor.

02.10.2024 12:05  Güncelleme: 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gemlik'in her noktasında yol yapım, yeni yol açma ve ihtiyaç duyulan diğer noktalarda hizmetler devam ediyor.

Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Şükrü Deviren'in talimat ve takibi doğrultusunda ilçemiz Hamidiye Mahallesi Kesik Sokak ve Büyükkumla Nilgün Sokak'ta kaldırım bakım çalışması, Yenimahalle, Orhaniye ve Kayhan Mahalle Muhtarlıkları'nın olduğu bölgede çevre düzenlemesi, Şükriye ve Feyziye köylerinde hafriyat kaldırma çalışmasını tamamladı. Ekipler, Umurbey'de bulunan Recep Tayyip Erdoğan stadında ise kale arkası ve çevresinde file yükseltmesi yaparak karşılaşmaları daha güvenli hale getirdi. Öte yandan Hisartepe yeni yol açım çalışmalarında sona gelinirken Emniyet Müdürlüğü üstünde de yeni yol yapım çalışması sürdürüldü.

Kentin çehresini değiştirecek, ulaşımı kolaylaştıracak çalışmalar ile ihtiyaç duyulan noktalarda bakım ve onarım hizmetleri çeşitli mahallelerde kesintisiz devam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gemlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gemlik'te her mahallede ayrı hizmet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:18 İsrail, Lübnan’ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu
10:11 FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
19:49 50 yaşına giren Pınar Altuğ, yeni yaşında güzelliğiyle büyüledi 50 yaşına giren Pınar Altuğ, yeni yaşında güzelliğiyle büyüledi
19:40 Beklenen oldu İran, İsrail’i füzelerle vurdu Beklenen oldu! İran, İsrail'i füzelerle vurdu
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
19:16 Galatasaray’a Victor Osimhen’den kötü haber Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber
18:57 Netanyahu yine ’İran’ dedi ama bu kez bir fark var Netanyahu yine 'İran' dedi ama bu kez bir fark var
18:46 Nasıl para kazandığını duyanlar kulaklarına inanamıyor Nasıl para kazandığını duyanlar kulaklarına inanamıyor
18:44 Almanya Futbol Federasyonu, Atakan Karazor’un kırmızı kart cezasını iptal etti Almanya Futbol Federasyonu, Atakan Karazor'un kırmızı kart cezasını iptal etti
18:13 Dünyaca ünlü futbolcu Andres Iniesta emeklilik kararı aldı Dünyaca ünlü futbolcu Andres Iniesta emeklilik kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 13:02:13. #1.13#
SON DAKİKA: Gemlik'te her mahallede ayrı hizmet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement