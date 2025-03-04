Gemlik'te Pide Denetimleri Titizlikle Gerçekleştirildi

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Pideler, gram gram denetlendi

BURSA - Bursa'da Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının vazgeçilmezi pidelerde gram gram denetimi gerçekleştirdi.

Gemlik ilçesi genelindeki fırınlarda yapılan denetimlerde, pidelerin ve ekmeklerin gramajları titizlikle ölçülürken, aynı zamanda fiyat listesinin vatandaşların görebileceği şekilde asılması gerektiği konusunda gerekli uyarılar yapıldı. Zabıta ekipleri, denetimlerin yalnızca Ramazan ayında değil, yıl boyunca devam edeceğini belirtti. Ayrıca, gramaja uygun ürünler sunan fırıncılara teşekkür edildi.

Vatandaşların, gramaj konusunda eksik tespit etmeleri durumunda, 444 16 05 numaralı telefondan veya 0531 680 5550 numaralı WhatsApp hattından durumu belediyeye bildirmeleri istendi. Denetim yapılan fırınlarda, gramajı uygun olmayan herhangi bir ürün tespit edilmedi. Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığı ve ekonomisi için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.