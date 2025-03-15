Genç çiftlere büyük destek: Çeyiz paketiyle evlenip, Togg'a bindiler - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Genç çiftlere büyük destek: Çeyiz paketiyle evlenip, Togg'a bindiler

Genç çiftlere büyük destek: Çeyiz paketiyle evlenip, Togg\'a bindiler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında çeyiz desteği verdiği ilk çiftler, Başkan Tahir Büyükakın'ın kıydığı nikahla hayatlarını birleştirdi.

15.03.2025 01:21  Güncelleme: 01:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında çeyiz desteği verdiği ilk çiftler, Başkan Tahir Büyükakın'ın kıydığı nikahla hayatlarını birleştirdi. Gelin arabası ise yerli ve milli otomobil Togg oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesiyle başlatılan "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi", Kocaeli'de de büyük ilgi görüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen projeye 2024 yılı itibarıyla Kocaeli'den 14 bin 726 çift başvurdu. Büyükşehir Belediyesi de belirlenen şartları taşıyan çiftlere çeyiz desteği sağlayarak evlilik yolculuklarında yanlarında oluyor.

Destekten yararlanan ilk çiftlerin nikahları kıyıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çeyiz desteği verdiği ilk çiftler, Gebze'de düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Fatma Çamtepe ve Sergen Güven ile Hacer Dinç ve Sezer Şahin çiftlerinin nikahını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın kıydı. Genç çiftlerin nikah şahitliklerini ise Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya üstlendi.

Aile ve yakınlarının katıldığı nikah merasiminde genç çiftlere Vali Aktaş ve Başkan Büyükakın tarafından hediyeler verildi. Proje kapsamında Elanur İpek Özkaya ve Bahtiyar Saray da yine Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile hayatını birleştirdi. Mutluluk ve heyecanın paylaşıldığı nikah gününde gelin arabası yerli ve milli otomobil Togg oldu.

"Aile kurumunu hep beraber kuralım"

Nikah merasiminde genç çiftlere evlilik cüzdanını veren Vali İlhami Aktaş, "Çiftlerin mutluluk içerisinde uzun yıllar aynı yastıkta kocamalarını, yaşlanmalarını ve ömür sürmelerini temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde devletimiz, evliliğin desteklenmesi ve aile birliklerinin kurulması noktasında bir çalışma yürütüyor. Bizler de devletimizin bu projesi ile gençlerimizin yanında olmak istedik. Yeter ki gençlerimizin evlenmelerini destekleyebilelim. Çok ihtiyacımız olan aile birliğini ve aile kurumlarını hep beraber kuralım. Güçlendirelim, yaşatalım. Bu anlamda çiftlerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.

"Tertemiz ve pırıl pırıl bir yuvanız olsun"

Evlenen çiftlere güzel nasihatlerde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise "Allah ellerinizi bu dünyada da ahirette de birbirinden ayırmasın. Hayatımız sadece bu dünyadan ibaret değil. Hem burası var hem de ahireti var. Ahiret yurdunda da bu evlilik sizin mutluluğunuza vesile olsun. Öyle bir güzel yuvanız olsun ki, aynı Peygamberimiz Hz. Muhammet ile Hz. Hatice'nin, Hz. Ali ile Hz. Fatıma'nın, Hz. Adem ile Havva'nınkine benzesin. Tertemiz ve pırıl pırıl bir yuvanız olsun. Böyle sizler gibi pırıl pırıl yavrularla yuvanız şenlensin. Çok sayıda evladınız olsun. İnşallah onların da sizin de bahtınız yolu açık olsun" şeklinde konuştu.

"En az 3 tane evladınız olsun"

Genç çiftleri tebrik ederek konuşmasına başlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de, "Helal süt emmiş hayırlı evlatlar yetiştirin. Siz de bayrağı onlara verin. Çünkü bunu yapmazsak o zaman vatan, bayrak, toprak veya devlet konuşulmaz hale gelir. O yüzden rabbim bir tane anne için, bir tane baba için. Bir tane de vatanımız için en az 3 tane evlat nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Çeyiz destek paketi hediye ediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl 2 bin çeyiz paketinin evlenen çiftlere verilmesi planlanıyor. İçerisinde televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi ve set üstü ocağın bulunduğu çeyiz destek paketi" evlenen çiftlere Büyükşehir Belediyesi tarafından hediye ediliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tahir Büyükakın, Yerel Haberler, kocaeli, Ekonomi, Yerel, TOGG, Son Dakika

Son Dakika Yerel Genç çiftlere büyük destek: Çeyiz paketiyle evlenip, Togg'a bindiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025 yılında 37 bin hekim dışı yeni personel alınacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025 yılında 37 bin hekim dışı yeni personel alınacak
Putin’den Trump’a yanıt: Eğer Ukrayna askerleri teslim olursa canları bağışlanacak Putin'den Trump'a yanıt: Eğer Ukrayna askerleri teslim olursa canları bağışlanacak
Özel okulda 35 kişi yemekten zehirlendi 9 kişi hastanelik oldu Özel okulda 35 kişi yemekten zehirlendi! 9 kişi hastanelik oldu
Zelenskiy: Rusya, savaşı uzatacak şartlar arıyor Zelenskiy: Rusya, savaşı uzatacak şartlar arıyor
Sezon sonunda Arda Güler için teklif yapacak takım ortaya çıktı Sezon sonunda Arda Güler için teklif yapacak takım ortaya çıktı
Akdeniz’de 4.5 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç tutuklandı Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç tutuklandı
Prof. Dr. Afşin Şahin: Yasa dışı bahis ekonomiye büyük zarar veriyor Prof. Dr. Afşin Şahin: Yasa dışı bahis ekonomiye büyük zarar veriyor
Pozitifbank, Payfix ve Flash TV’ye TMSF kayyum olarak atandı Pozitifbank, Payfix ve Flash TV'ye TMSF kayyum olarak atandı
Anlaşma sağlandı Cenk Tosun, Fenerbahçe’den ayrılıyor Anlaşma sağlandı! Cenk Tosun, Fenerbahçe'den ayrılıyor
Konya’daki depremlere ilişkin Naci Görür’den ilk yorum: Tüm bölgeyi etkileyebilir Konya'daki depremlere ilişkin Naci Görür'den ilk yorum: Tüm bölgeyi etkileyebilir
DEAŞ’ın Suriye ve Irak Lideri Abdullah Maki Musleh el-Rıfai Öldürüldü DEAŞ'ın Suriye ve Irak Lideri Abdullah Maki Musleh el-Rıfai Öldürüldü
Macaristan vetoyu kaldırdı, AB’nin Rusya yaptırımları 6 ay daha uzadı Macaristan vetoyu kaldırdı, AB'nin Rusya yaptırımları 6 ay daha uzadı
Kadın gazeteci, sendika üyesi hemcinsinin saldırısına uğradı Kadın gazeteci, sendika üyesi hemcinsinin saldırısına uğradı
Elazığ’da 73 yıllık dava, 5 bin 129 hak sahibinin lehine sonuçlandı Elazığ'da 73 yıllık dava, 5 bin 129 hak sahibinin lehine sonuçlandı

00:23 15 kişinin öldüğü kazayı unutmadılar Sırbistan’da üniversite öğrencileri bir kez daha sokaklarda 15 kişinin öldüğü kazayı unutmadılar! Sırbistan'da üniversite öğrencileri bir kez daha sokaklarda
22:21 Yoldan geçen kadınlara bakıp mide bulandıran hareketler yaptı Yoldan geçen kadınlara bakıp mide bulandıran hareketler yaptı
21:49 Suriye’de YPG ile yapılan anlaşmaya Bakan Fidan’dan ilk yorum Suriye'de YPG ile yapılan anlaşmaya Bakan Fidan'dan ilk yorum
20:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025 yılında 37 bin hekim dışı yeni personel alınacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025 yılında 37 bin hekim dışı yeni personel alınacak
19:51 Putin’den Trump’a yanıt: Eğer Ukrayna askerleri teslim olursa canları bağışlanacak Putin'den Trump'a yanıt: Eğer Ukrayna askerleri teslim olursa canları bağışlanacak
09:52 Zelenski: Putin, ateşkes teklifini reddetmeye hazırlanıyor Zelenski: Putin, ateşkes teklifini reddetmeye hazırlanıyor
09:46 Şampiyon olan takıma müjde UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi Şampiyon olan takıma müjde! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi
09:31 Dolar ve euro tarihi seviyelere ulaştı Dolar ve euro tarihi seviyelere ulaştı
09:07 Araçlara alkolmetre geliyor, Resmi Gazete’de yayımlandı Araçlara alkolmetre geliyor, Resmi Gazete'de yayımlandı
09:04 Fenerbahçe’nin elendiğini gören Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı: Senin ben ciğerini... Fenerbahçe'nin elendiğini gören Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı: Senin ben ciğerini...
08:56 Altın fiyatlarını gören gözlerine inanamıyor Altın fiyatlarını gören gözlerine inanamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2025 01:38:58. #7.13#
SON DAKİKA: Genç çiftlere büyük destek: Çeyiz paketiyle evlenip, Togg'a bindiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.