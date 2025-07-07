Genç İşçi Mehmet Dallı\'nın Cenazesi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Mehmet Dallı, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Tavşanlı Şehiriçi Hat Dolmuşu çalışanlarından Ali Dallı'nın oğlu Mehmet Dallı'nın (17) cenazesi, öğle namazının ardından Tavşanlı'ya bağlı Akçeşehir köyünde toprağa verildi. Cenaze törenine yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Sevenleri ve köy halkı, genç yaşta hayatını kaybeden Dallı'ya vefa gösterisinde bulundu.

Tören boyunca duygu dolu anlar yaşanırken, Mehmet Dallı için gözyaşları sel oldu. Acılı aileye taziyelerini ileten vatandaşlar, gencin kaybının derin üzüntüsünü paylaştı.

Mehmet Dallı, yaklaşık 15 gün önce Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çalıştığı sırada yüksekten düşerek ağır yaralanmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. - KÜTAHYA