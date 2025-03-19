Genç Judocu Buğlem Heybetoğlu'ndan Söğüt'e Şampiyonluk Ziyareti - Son Dakika
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Genç Judocu Buğlem Heybetoğlu'ndan Söğüt'e Şampiyonluk Ziyareti

Genç Judocu Buğlem Heybetoğlu\'ndan Söğüt\'e Şampiyonluk Ziyareti

Türkiye Judo Turnuvası'nda şampiyon olan genç judocu Buğlem Heybetoğlu, başarılarını Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ile paylaştı. Başkan Durgut, sporcuyu tebrik ederek tüm Söğüt halkının gurur kaynağı olduğunu belirtti.

19.03.2025 10:35  Güncelleme: 10:37
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Türkiye Judo Turnuvası'nda Nevşehir'de şampiyon olan genç judocu Buğlem Heybetoğlu, ailesiyle birlikte Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut'u ziyaret etti.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, makamında ağırladığı genç sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Spora ve sporculara her zaman destek verdiklerini anlatan Başkan Durgut, "Buğlem'in kazandığı bu başarı, sadece onun değil, tüm Söğüt halkının gurur kaynağıdır. Kendisine başarılar diliyor ve sporda daha nice zaferler elde etmesini temenni ediyorum" dedi.

Heybetoğlu, kazandığı başarıyı Söğüt'e armağan ettiğini belirterek, Başkan Durgut'a ve kendisine destek olan herkese teşekkür etti. Genç judocu, "Başarımın ardında bana inanan ve destek olan ailem, antrenörlerim ve Söğüt halkı var. Hepinize minnettarım" diye konuştu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Genç Judocu Buğlem Heybetoğlu'ndan Söğüt'e Şampiyonluk Ziyareti - Son Dakika

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