Genç Kadın Girişimci Kendi Mobilya Şirketini Kuruyor - Son Dakika
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Genç Kadın Girişimci Kendi Mobilya Şirketini Kuruyor

Genç Kadın Girişimci Kendi Mobilya Şirketini Kuruyor

19 yaşındaki Dilara Demirer, mobilya tasarımında kendini geliştirip KOSGEB desteğiyle işletme açacak.

28.11.2024 11:48
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir mobilya atölyesinde çalışmaya başlayan 19 yaşındaki Dilara Demirer, tasarımdan montaja kadar tüm süreçleri öğrendi ve şimdi KOSGEB desteğiyle kendi mobilya şirketini kurmaya hazırlanıyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde öğrenim gördüğü lisedeki Çocuk Gelişimi Bölümü'nden mezun olan 19 yaşındaki Dilara Demirer, dayısının şirketinde çalışmaya başladı. Belen Sanayi Sitesi'ndeki atölyede önce çizim, tasarım öğrenmeye başlayan Demirer, bir yıl gibi kısa sürede mobilya tasarımı ve üretiminde uzmanlaşarak kendi işini kurma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

İşyerinin sanayi sitesinde olması sebebiyle ilk başlarda tereddüt ettiğini ancak kendisine güvenerek çalışmaya başladığını belirten Demirer, "Liseden çocuk gelişimi bölümünden mezun oldum. İki ay sonra dayım işyerinde çalışabileceğimi söyledi. Sanayi ortamı diye biraz düşündüm. Dayıma güvenerek geldim. Sağolsun bana çok destek oldu. İlk başlarda gelen müşterilerle ilgileniyordum. Benden istenilen şeyleri yapıyordum. Atölyede çalışan ustalarımızı görünce çok merak ettim. İşin nasıl yapıldığını öğrenmek istedim. Dayıma bu işi öğrenmek istediğimi söyledim. Atölyede nasıl yapılıyor diye sorduğumda dayımda bana 'Önce sen çizim, tasarım öğren. Çünkü bizim ilk aşamamız çizim ile başlıyor.' dedi" diye ifade etti.

Atölyedeki ustaların işlerine olan ilgisi, Dilara'yı üretim süreçlerini öğrenmeye teşvik etti. Dayısının önerisiyle önce tasarım ve çizim aşamalarını öğrendiğini ifade eden Demirer, Önce ofiste çizimi, tasarımı yapıyoruz. Ustalarımıza da ölçüleri veriyoruz. Onlar da hazırlıyor. Ben ilk önce çizimi öğrendim. Dayım 'çizimlerde hazırsın. Seni artık atölyede de hazırlayabiliriz' dedi. Ustalarımız da bana nasıl yardımcı olabileceğimi gösterdi. Bantta işlem yaparken parça tutuyordum. Taşımaya yardımcı oluyordum. Kesim, bantlama, vida atma, vida tutma derken montajlara da merak ettim" şeklinde konuştu.

Üretim sürecine dahil oldu

Çizimin ardından atölye işlerine katılan Demirer, bantlama, vida takma ve montaj gibi süreçlerde deneyim kazandı. İlk montaj deneyimini anlatan genç kadın, "İlk gittiğim montajda izledim. Taşıyabildiğim malzemeleri taşımaya yardım ediyordum. Artık montajlara da gitmeye başladım. 18 yaşına girdikten sonra ehliyetimi de aldım. Atölyede bu işi yaparken bu sektörü çok sevdim. Sektör üzerinden ilerlemeyi düşünüyorum" dedi.

"Sanayi sektörünü sevdim ve hedef belirledim"

Sanayide çalışmanın kendisine farklı bir bakış açısı kazandırdığını belirten Demirer, "18 yaşına girdikten sonra ehliyetimi de aldım. Atölyede bu işi yaparken bu sektörü çok sevdim. Sektör üzerinden ilerlemeyi düşünüyorum. Şu anda geliştirilmiş olan CNC makinelerden almayı düşünüyorum. KOSGEB desteğim var. Girişimcilik desteği belgesini aldım. Kendi şirketimi açıp orada CNC makineleri ile mobilya üzerine iş yapacağım" diye konuştu.

"Sokak hayvanları için de çalışmak istiyorum"

Demirer sadece iş dünyasında değil, sosyal projelerde de yer almak istediğini ifade etti. Dilara Demirer, "Sokak hayvanları için kulübeler yapmayı düşünüyorum" diyerek planlarını paylaştı.

"Kadınlar ve gençler ayakta durmayı bilmeli"

Sanayi sektöründe genç bir kadın olarak çalışmanın çevresinde şaşkınlıkla karşılandığını söyleyen Demirer, "İlk başta buraya geldiğimde sanayide hiç yaşıtım yoktu. Görenler 'sen burada ne iş yapıyorsun' diye sorunca, "Ofiste ve atölyede yardım ediyorum" diyordum. İnsanlar şaşırıyordu. Çok olumlu tepkiler aldım. Bana 'arkadaşların geziyor sen burada çalışıyorsun' deyip şaşırıyorlardı. Ben bu işi seviyorum. Çok da güzel yaptığımı düşünüyorum. İsteyen her sektörde her şekilde her işi yapabilir. Önemli olan içinden gelmesi gerekiyor. Benim içimden geldi. Hevesliydim. Bir işi yaparken hevesli olmak o işi gerçekten yapmak istemek gerekiyor. Ben bu işi istemeseydim, sevmeseydim hiçbir zorluk bana yaptıramazdı. Bir şeylere heves edip sevmek için baştan o sektörde çalışmak gerekiyor. Ben başladığım için çok memnunum. Hiç pişman değilim. İyi ki dayım bu işi bana öğretmiş. Kadınlar ve genç arkadaşlarım kendi ayakları üzerinde durabilmeli. Kimse 'ben bu işi yapamam' dememeli. Çünkü istenildiği zaman her şekilde bu iş yapılıyor. Önemli olan sevmek ve heves etmek. Hedefin varsa güzel bir konuma gelebilirsin" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

zonguldak, Ekonomi, Ereğli, Kosgeb, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Genç Kadın Girişimci Kendi Mobilya Şirketini Kuruyor - Son Dakika

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