Genç KAYMEK\'ten Başarı: 37 Öğrenci YKS\'de İlk 1000\'e Girdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin genç dostu vizyonuyla hizmet veren Genç KAYMEK, 2024-2025 eğitim öğretim yılında YKS'ye tamamen ücretsiz olarak hazırladığı 524 öğrenciden 37'sini ilk 100 bine sokarak büyük bir başarıya imza attı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim alanındaki örnek projelerinden biri olan Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri; 2024-2025 eğitim öğretim yılında da gençlerin hem akademik hem kişisel gelişimlerine katkı sağlamaya devam ediyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın genç odaklı vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Genç KAYMEK, bu yıl 524 öğrenciyi ücretsiz bir şekilde YKS'ye hazırladı ve elde edilen başarılarla Kayseri'nin gururu oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) 4 öğrenci ilk 10 bine, 7 öğrenci ilk 20 bine, 12 öğrenci ilk 30 bine, 19 öğrenci ilk 50 bine ve toplamda 37 öğrenci ilk 100 bine girerek önemli bir başarıya imza attı. Bu başarı, Genç KAYMEK'in akademik disiplinin yanı sıra sosyal, kültürel ve psikolojik destekle gençlere sağladığı bütüncül eğitimin bir göstergesi olarak öne çıktı. Şehrin farklı bölgelerinde bulunan 10 gençlik merkezinde faaliyet gösteren Genç KAYMEK; 4. sınıftan 12. sınıf ve mezun öğrencilere kadar geniş bir yaş grubuna hitap ediyor. Akademik takviye dersleri, LGS ve YKS hazırlık kurslarının yanı sıra rehberlik, etüt, soru çözüm saatleri ve deneme sınavlarıyla öğrencilerin sınavlara sistemli ve bilinçli şekilde hazırlanmaları sağlanıyor. Ayrıca psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri, seminerler, kültürel geziler, sosyal sorumluluk projeleri, sportif turnuvalar ve sanatsal etkinlikler ile öğrencilerin sadece akademik değil; sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimleri de destekleniyor.

Eğitimde fırsat eşitliği ve kaliteyi hedefleyen Genç KAYMEK, sadece sınav başarısıyla değil, gençleri hayata hazırlayan çok yönlü eğitim modeliyle de Türkiye'de örnek teşkil ediyor. - KAYSERİ