Genç Memur-Sen Balkan Akademisi başlıyor

Memur Sen Bursa İl Temsilcisi Gökhan Yünkül, Genç Memur Sen Balkan Akademisi'nin başlayacağı müjdesini verdi.

Genç Memur Sen tarafından düzenlenen akademiye katılan 12 bin genç arasında imtihana girip başarıya ulaşan 56 genç Kudüs gezisine uğurlandı. Bu programın ardından Balkan coğrafyasına yönelik bir akademi ve gezi programı düzenleneceği açıklandı

Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi Gökhan Yünkül, Genç Memur-Sen'in gönül coğrafyamızı daha yakından tanıma amacıyla sürdürdüğü faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı.

Genç Memur-Sen'in akademi programları çerçevesinde Kudüs Akademisi'ni gerçekleştirdiği, 10 hafta süren sonra akademiye katılan 12 bin gencin sınava girdiği ve 56 gencin Kudüs gezisine hak kazandığı öğrenildi.

Genç Memur-Sen şimdi de köklü medeniyetimizin kadim mirası olan toprakları anlamak, hissetmek ve yaşamak amacıyla Balkan Akademisi programını gerçekleştiriyor.

Çevrimiçi olarak Genç Memur-Sen Youtube kanalında gerçekleşecek 8 dersin ardından yapılacak sınavda başarılı olan 5 aday, Balkan ziyareti ile ödüllendirilecek. Akademinin dersleri Çarşamba ve Cumartesi akşamları saat 21.00-22.30 arasında yapılacak . Ayrıca her dersin sonunda yapılacak mini testlerden sonra 10 kişiye konuyla ilgili kitaplar gönderilecek.

Balkanların tarihine, kültürüne, sosyolojisine, siyasal yapısına, sanat ve edebiyatına merak duyan 18-35 yaş aralığındaki gençler için büyük bir fırsat olan Balkan Akademisi'nin son başvuru tarihi ise 14 Temmuz 2022 olarak açıklandı. - BURSA