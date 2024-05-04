Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması 8. Bölge Finali Aydın'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması 8. Bölge Finali Aydın'da Gerçekleştirildi

Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması 8. Bölge Finali Aydın\'da Gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Genç Muhafızlar' Hafızlık Yarışması 8. Bölge Finali, Aydın'da gerçekleştirildi. Anadolu İmam Hatip Lisesi erkek öğrencileri arasında yapılan yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

04.05.2024 10:19
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Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması 8. Bölge Finali Aydın'da gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokullarında öğrenim gören öğrencilerin ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda yetişmelerini sağlamak, kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyerek yetkinlik kazanmaları amacıyla Anadolu İmam Hatip Lisesi erkek öğrencileri arasında düzenlenen 'Genç Muhafızlar' Hafızlık Yarışması Bölge Finali Aydın'da yapıldı. Adnan Menderes AİHL'de düzenlenen hafızlık yarışmasına komisyon başkanı olarak katılan İl Müftüsü Hasan Güneş, öğrencileri, öğretmenleri ve ailelerini tebrik etti. Dereceye giren öğrencilere ödüllerini, İl Müftüsü Hasan Güneş, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İhsan Erkul, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması 8. Bölge Finali Aydın'da Gerçekleştirildi - Son Dakika

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